愛爾麗醫美集團爆偷拍案 現代婦女呼籲消費者主動提告

愛爾麗醫美集團爆發偷拍案，因偷拍需受害者提告才能懲處，現代婦女基金會呼籲消費者，主動提出相關刑、民事告訴等，勿讓不肖商人輕易脫罪卸責。（記者吳柏軒攝）

全台有18家分店的愛爾麗醫美集團爆發大規模偷拍案，多家分店裝設偽煙霧偵測器的針孔攝影機，但偷拍行為若沒有受害者提告無法偵辦，現代婦女基金會今（7日）呼籲，曾去過的消費者主動提出相關刑、民事告訴等，勿讓不肖商人輕易脫罪卸責。另要求各縣市依法加重裁罰愛爾麗診所與行為人。

現代婦女表示，愛爾麗一邊收取高額醫美費用，一邊側錄消費者身體隱私，甚至可能涉及大規模私密影像蒐集與流通，該行為已超越個人犯罪，是濫用職權，系統性侵害他人身體隱私的高度惡行，擔心此事非單一偷拍案件，而是涉及廣大消費者私密影像，甚至恐涉及長期性暴力產業鏈的重大案件，呼籲檢警單位持續擴大追查。

請繼續往下閱讀...

但現代婦女也指出，過去多起系統性利用場所主人或雇主身分，在管理場域中長期裝設針孔偷拍的案件中，因沒有民眾向地方主管機關提出行政申訴，導致行為人躲過裁罰，針對這次事件，呼籲曾前往愛爾麗消費的民眾，可主動向各縣市社會局處或警察機關提出行政申訴，要求該集團及負責人負起全數的刑、民事及行政責任，勿讓不肖商人輕易脫罪卸責。

因愛爾麗各地分店有18家，現代婦女說，據報載衛福部醫事司已行文要求各縣市衛生局儘速調查相關責任，呼籲衛福部保護服務司也要主動行文，要求各縣市社會局依「性騷擾防治法」主動進行調查釐清，查處行為人，若為最高負責人所為，應依法加重裁罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法