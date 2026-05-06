告急！首波梅雨解渴落空 曾文水庫蓄水率剩11％

曾文水庫集水區沒有明顯降雨，水位持續下降。（記者吳俊鋒攝）

今年首波梅雨鋒面來襲，國內規模最大的曾文水庫沒有受惠，集水區並無明顯水氣，加上供灌一期稻作，水位持續下探，今天連同烏山頭水庫的合計蓄水量已跌破1億立方米，降至8位數。

水利署南區水資源分署統計，首波梅雨鋒面期間，曾文水庫上游累積僅2.4毫米，水情助益不明顯，而供應民生用水的南化水庫，更是「沒雨」，直接掛0，並無任何「進帳」。

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南水分署統計資料，最近半年，曾文水庫集水區累積降雨235毫米，僅約歷來同期平均的6成，南化水庫集水區累積降雨不到190毫米，也低於歷來同期平均，直接影響上游逕流的挹注。

南水分署提到，目前曾文水庫透過曾文南化聯通管每天輸水18萬立方米到南化淨水場，而高雄也北送清水支援，單日約5萬立方米，全力調度，穩定台南供水。

南化水庫蓄水率33％

截至今晚7點，曾文水庫的水位標高在195.23公尺，蓄水率11.65％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量降至8位數，為9767萬立方米。

南化水庫的水位標高則是165.87公尺，有效蓄水量2855萬立方米，蓄水率33.50％；南水分署表示，目前台南水情正常，但也籲請民眾持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

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