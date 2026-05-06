瀝青恢復穩定供料 屏東各項公共工程將恢復施工

瀝青恢復供應，道路封層可以進行，不必再補丁。（記者葉永騫攝）

波斯灣戰爭影響油量的供應，一度造成瀝青無法穩定供料影響各項公共工程，近期油量已趨於穩定，中油公司表明瀝青供貨無虞，屏東縣政府、各鄉鎮市公所等公共工程將陸續恢復，屏東市民生路的工程預計在六月可以施工了。

屏東市民代表會代表林金展今天質詢時表示，日前發生瀝青供貨不穩定、道路無法施工的情況，中油公司已通知各單位及廠商表明已正常供應，如果有缺料情況可以直接與該公司連絡，不會影響公共工程的進行，他希望屏東市公所應該督促廠商開工，不能再以供料不足延宕工程。

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市代傅建雄指出，瀝青供貨不穩的情況已解決，就應該要求廠商盡快施工，至於原物料上漲造成損失則可以協商解決，不要讓公共工程延後，影響用路人的安全。

屏東市工務課長李英宗說明，屏東市主要是民生路二公里的路面，因為施工廠用料多，才會擔心供料不足問題，廠商原訂三月施工，後來提出暫緩開工的申請，現在既然已解決供料問題將要求廠商盡快施工，現在經濟部已來電通知瀝青可以正常供料，將要求廠商恢復工程施工，最快下個月就能進場。

屏東市民代表會要求屏東市公共工程道路恢復施工。（記者葉永騫攝）

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