中捷綠線延伸大坑彰化交通部審議中 彰化4站代號改變了

台中捷運延伸彰化路線設置4個車站，原本車站代號有英文字母「a」全部取消，改依序數字排列，4站從G20到G23。圖中標示G19a改為G20、G20改為G21、G20a改為G22、G21改為G23。（台中市捷運局提供））

台中捷運綠線延伸大坑、彰化建設案，台中市政府去年完成綜合規畫期末報告審查，也在台中、彰化兩地辦過公聽會，完成環境影響評估調查、公開說明與審查，今年2月26日送交通部審議。而往南延伸彰化的路段，彰化縣政府尚未完成彰化市東區擴大都市計畫變更，不過，縣府說，尚未接獲中央要求補件或說明，而站區牽涉到台化廠區，涉及土地使用分區，與地主、台化協商中。

中捷綠線延伸案包含往北的大坑段與往南的彰化段（含台中烏日），設置8站，南北全採高架設計，全線總長約9.94公里。北段從舊社站G03延伸到大坑，共2站，南段從高鐵新烏日站G17延伸G18、G19，經由台中市中山路3段，沿環河路穿越烏溪，跨進彰化市區，連接台鐵金馬站，共6站，在彰化市內的站體分別是G20金馬東路與彰興路口（原稱G19a）、G21中山路與彰南路口（原稱G20）、G22中山路與台化廠區門口前（原稱G21）及G23台化廠區與台鐵鐵路高架化後的金馬站（原稱G22）。

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其中，G22和G23捷運路線與站體穿越台化廠區土地，交通處說，案子中央審議中，目前沒有接到補充說明的通知，現在就僅變更站體名稱，路線沒變，原本有「a」的車站代號全部取消，改用數字排列，變成G20到G23共4個站體。建設處則說，由於牽涉整個彰東擴大都計與土地使用分區項目，目前還在協商中，都更部分尚未定案。

根據台中市政府說明，假使彰化因都更計畫而延宕，大坑段將先動工，不過，最好的情況是南北兩段同時動工。全案若將來通過行政院核定，後續工程約9年，包含前4年進行設計、用地取得與都市計畫變更，後5年進入實際施工階段。

台中綠捷延伸彰化，跨過烏溪進金馬東路後沿中山路口到台化廠區。（記者張聰秋攝）

台中捷運延伸彰化，從彰化市金馬東路與彰興路口是彰化市首站G20。（記者張聰秋攝）

台中捷運延伸彰化市，共4站，G20到G23，首站彰興路與金馬東路口。（記者張聰秋攝）

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