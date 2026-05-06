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    首頁 > 生活

    南市12歲女童疑遭母同居人性侵案曝光 社會局啟動保護機制介入調查

    2026/05/06 16:11 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員林燕祝今日爆料質詢1件女童疑遭性侵案。（圖擷自南市議會定期會直播影音畫面）

    南市議員林燕祝今日爆料質詢1件女童疑遭性侵案。（圖擷自南市議會定期會直播影音畫面）

    母親節前夕，南市發生一起疑似兒少長期性侵案件。市議員林燕祝今（6）日在議會質詢指出，接獲陳情1名就讀小6、未滿12歲女童，疑遭母親同居人以「照顧」名義接近，並以利誘及言語控制等方式不當對待，時間長達5年，直到近期家庭關係變動才意外曝光。

    台南市社會局說明，5月5日上午9時接獲通報後，立即啟動兒少保護機制，指派社工聯繫並安排訪視，同步通報警察局婦幼隊及教育局校安系統介入處理，社工於當日上午10時45分會同警方進行家訪，初步了解案情與相關需求。

    社會局強調，本案已依兒少保護及性侵害案件處理流程啟動調查，並協助被害人減少重複陳述，必要時由相關單位評估聲請保護令，以即時維護安全，同時將提供心理諮商、司法協助及補助資源，持續追蹤輔導。

    林燕祝表示，事件起於5月4日，女童得知母親與該名同居人分手後情緒崩潰，向母親透露長期遭不當對待，並被對方威脅不得對外求助，母親得知後隨即與對方理論並報警，全案因此進入調查程序。

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