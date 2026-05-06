宗教團體不動產暫行條例申請只到6月9日 桃市民政局籲把握最後時機

桃園市民政局提醒，「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」施行期限到今年6月9日屆滿。（圖由桃市府民政局提供）

「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」施行期限到今年6月9日屆滿，桃園市政府民政局提醒各宗教團體，目前仍有以自然人名義登記的不動產，即俗稱「借名登記」，卻尚未依暫行條例申請者，一定要把握最後時機儘速辦理，以免逾期而影響財產權益。

民政局長劉思遠說，過去部分宗教團體因未取得法人資格或受限於早期法令，會將土地或建物登記於信眾、負責人或其他自然人名下「借名登記」，類似作法看似方便，實則於繼承、債務或產權移轉時，容易產生爭議。

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劉思遠表示，暫行條例是為了解決類似問題而設的限期專案機制，目的是協助宗教團體透過審認程序，辦理不動產註記或更名，讓宗教團體財產「名正言順」，但暫行條例將於今年6月9日屆滿，之後宗教團體若要處理產權問題，將須改循一般民事程序，流程繁複、時間與成本負擔都會增加。

劉說，宗教團體長期扮演安定人心、凝聚社區的重要角色，宗教團體的財產能否妥善登記、管理，也會影響宗教團體的永續發展與信眾的權益保障，市府為加速推動申請作業，已成立「不動產暫行條例專案輔導小組」，提供專案諮詢、個案協助，協助宗教團體確認申請資格、應備文件。

桃園市民政局提醒，「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」施行期限到今年6月9日屆滿。（圖由桃市府民政局提供）

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