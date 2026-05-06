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    首頁 > 生活

    水圳公園也鬧鼠患 竹北推2期第2階段環境優化解決

    2026/05/06 12:57 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市長鄭朝方（右）實勘水圳公園水池優養化問題所在，近期啟動改善工程一併解決當地的鼠患。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（右）實勘水圳公園水池優養化問題所在，近期啟動改善工程一併解決當地的鼠患。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市水圳公園水池被詬病優養化嚴重，近來竟也被鼠患所擾。公所表示，他們將投入5500萬元，繼改善南北側人行道後，推動第2期第2階段環境優化工程，鎖定改善現場水池優養化外，也將透過處理年久失修的木棧道和環境問題，一併解除鼠患，預計今年底前完工。

    竹北市長​鄭朝方說，尋找解方前，他們洩水才發現，原來的水池底是用塑膠墊，因非生態工法，難怪不論供氧或用其他方式都無法根治長期的優養化問題，而池底結構包覆著塑膠HDPE材質，更造成樹根無法植根在土壤裡，強降雨時，很可能潛藏坍塌的風險。

    另外，水池的進出水系統失衡。池內的2處進水口和1處出水口中，1個進水口已完全沒有作用，追查下原來是管線早已破損，無法從東興圳引流來水。至於僅存的各1個進、出水口都是小管徑的，一旦枯水期來臨，水池就完全沒有活水可以挹注，使得水圳公園的水池長期處於死水狀態，伴隨淤積，優養化自然加劇。

    近期全國民眾都關注的鼠患問題，公所發現這跟遊客頻繁投餵禽類，殘留飼料與廚餘有關；而年久失修的涼亭、木棧道，則成了老鼠的巢穴所在，間接也影響木作結構的安全。

    所以市公所將採生態工法，用防水皂土毯打底，鋪設30公分黏土層，再砌上卵石、種植水生植物，同時處理造成浮根的HDPE塑膠厚墊問題。

    至於鼠患問題，預期拆除掉腐壞嚴重的涼亭木棧道，再加上落實斷絕食物源且全面清淤，配套在工區圍籬內執行區域生態防治，可望解決。

    新竹縣竹北市長鄭朝方（右）實勘水圳公園水池優養化問題所在，近期啟動改善工程一併解決當地的鼠患。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（右）實勘水圳公園水池優養化問題所在，近期啟動改善工程一併解決當地的鼠患。（圖由竹北市公所提供）

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