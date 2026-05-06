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    首頁 > 生活

    桃園敬老愛心卡使用超過500點不到1成，民代批不好用籲放寬用途

    2026/05/06 12:19 記者謝武雄／桃園報導
    市議員鄭淑方關心敬老愛心卡使用範圍太為狹隘。（記者謝武雄攝）

    市議員鄭淑方關心敬老愛心卡使用範圍太為狹隘。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今進行市政總質詢，市議員于北辰、鄭淑方都認為，桃園市敬老愛心卡雖然發出47萬張，但用途太侷限，只能搭交通工具、國民運動中心使用，希望擴大用途到購物、掛號費，每月800點之使用500點以上僅占8.1％，使用率低的原因就是「不好用」，建議提供200元給老人家作為購買營養品用途。

    市府社會局長陳寶民答詢表示，目前敬老愛心卡是每月800點，未使用無法累計，敬老愛心卡發出47萬張，如果點數全部都用，要45億元，但預算有執行率問題，今年預算是根據往年使用狀況編列4.5億元。

    陳寶民說，正在評估敬老愛心提供其他服務可行性及預算來源，目前持卡搭乘台鐵單趟補助從30元調高至70元，也提供YouBike 2.0E騎乘，愛心計程車擴大服務能量，都增加不少預算；至於補助掛號費，考量其他縣市大都針對市立醫院，桃園目前並無市立醫院，至於衛生所本來就不要掛號費。

    于北辰說，敬老愛心卡將點數全部用完僅占1.3％，用500元以上只有8.1％，使用未達100元的61.4％，未達300元則是86.3％，可見這張卡不好用；鑑於學童有「生生喝鮮奶」政策，也可考量敬老愛心卡提撥200元給老人家購買營養較高食品。

    鄭淑方也提到，外縣市敬老愛心卡已經開放農會購物、抵扣掛號費，既然要給老人家使用，就大方一點，建議開放超商購物。

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