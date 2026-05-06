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    首頁 > 生活

    邀媽媽看「蟑螂」 壽山動物園5月9日至10日女性及12歲以下兒童免費

    2026/05/06 10:31 記者王榮祥／高雄報導
    壽山動物園世界蟑螂展碰上母親節。（觀光局提供）

    壽山動物園世界蟑螂展碰上母親節。（觀光局提供）

    搶攻母親節親子出遊熱潮，壽山動物園今宣布推出媽媽版限定優惠，5月9日、10日開放女性及12歲以下兒童免費入園，來看「世界蟑螂特展」。

    高市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園不單是認識動物的地方，更是孩子體驗生命教育、累積家庭回憶的重要場域。

    園區近年透過動物棲地優化與體驗活動升級，成功吸引親子族群回流，加上水豚、迷你驢、沼林袋鼠、黑肚綿羊、絨鼠、狐獴及兔豚等動物陸續迎來新生命，不僅增添參觀亮點，也營造出療癒又充滿生命力的遊園氛圍，歡迎民眾在母親節來訪壽山動物園。

    高閔琳指出，即日起於園區「羊駝廊道」展出的「世界蟑螂特展」，由蘭陽動植物王國移展；集結來自全球的特色物種。

    包括來自澳洲、體型粗壯圓潤，沒有翅膀也不會飛的「犀牛蟑螂」；分布在馬達加斯加的「萬聖節馬島蟑螂」，像穿著萬聖節裝扮而得名；有珠寶級蟑螂之稱的「越南金屬蟑」，全身閃耀金屬光澤；常見於中南美洲的「卡佛爾瓷蠊」外殼光滑透亮，如同瓷器般精緻，兼具教育性與話題性，預期將成為社群討論焦點。

    壽山動物園宣布5/9、5/10女性及12歲以下兒童免費。（觀光局提供）

    壽山動物園宣布5/9、5/10女性及12歲以下兒童免費。（觀光局提供）

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