民眾黨護理權益公聽會溝通火爆 邱慧洳：政府應落實三班護病比保障護理人員

民眾黨團今（5）舉辦護理權益公聽會，立委許忠信、陳清龍、邱慧洳、陳昭姿及劉書彬等人出席。（台灣民眾黨提供）

本月12日是護師節，為增進護理人員權益，立法院民眾黨團今（5）舉辦「從護病比到合理薪資：護理人員工作權益與待遇完善化」公聽會，除邀集衛福部官員，亦邀請全台數十間醫院工會代表現身說法，表達對「醫療法」修法、三班護病比落實的關切，立委邱慧洳批評，一線醫療現場的結構性失衡造成了護理人力流失，政府不應再讓一線人員「做功德」，而是具體推動修法，讓醫護工作更有保障。

對此，立法委員邱慧洳國會辦公室設計線上問卷「功德圓滿了沒？護理天使的靈魂修煉現狀調查」，以呈現護理人員「苦中作樂」的心聲。蔡春綢委員引述調查結果指出，至少7成以上的護理人員，希望賴清德總統、衛福部長石崇良與衛福部次長林靜儀能親自體驗一線醫護人員工作繁忙的窘境，真實感受官員口中所謂的「功德模式」。

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此外，問卷中近8成人員認為，當前護理職場面臨的是整體的制度困境，包含「三班護病比」、「勞動條件」與「薪資待遇」等皆亟需改善，顯示護理人員對制度改革的高度期待。

陳清龍委員則批評，政府若只想用降低門檻來補人力，卻不願正視留不住人的根本原因，無疑是把護理困境簡化成考試問題，更是對專業與辛勞的再次輕忽。

本次公聽會整合各界意見，聚焦三大改革方向：檢視三班護病比入法進度及特殊單位護病比之推動現況；就醫事人員薪資結構問題，研議透過健保總額或其他制度工具，提升薪資待遇之可行性；並針對專科護理師制度進行整體盤點與優化，包括推動專科護理師護病比入法，釐清執業範圍與法源爭議，明確界定「醫師指示下」與「依預立醫療流程」開立醫囑之權限界線，並研議透過健保給付點數等方式，實質提升專科護理師薪資，以回應臨床實務需求與專業價值。

立委陳昭姿主張，在有配套措施下，健保點值應將其提升帶來的盈餘，優先用於改善醫事人員的薪酬待遇與工作環境，以解決護理人員荒與保障醫療品質。

針對制度改革，邱慧洳委員重申，賴清德總統曾承諾2年內將三班護病比入法，如今政見早已跳票。她強調，三班護病比是護理界長期以來的核心訴求。政府不應只在護師節才給予廉價的掌聲，卻讓制度原地踏步。

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