老夫妻屋宅老鼠蟑螂橫行擾鄰 輔英學生、志工清掃大作戰

志工及學生協助劉家清出許多雜物。（輔英科大提供）

高雄市大樹區劉家阿公失明、阿嬤失智，缺乏自理能力，家中老鼠、蟑螂橫行，鄰居不堪其擾，經里長向高市社會局反映，號召社團、志工隊及學生今（5）日攜手展開環境「搶救大作戰」，鄰居們斷端來清水給清理人員洗手，頻頻稱謝。

高市社會局聯繫華山基金會、普行慈善會、輔英科大及校友，當地檨腳里里長孫國憲也出動志工隊，30餘人協助劉家夫妻清理家園，同時換掉破舊髒污的寢具等用具，還給他們清潔的生活空間。

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孫國憲說，劉家阿嬤多年前失智，阿公2年前也開始退化，逐漸失去生活自理能力，家中堆滿廢棄物，瀰漫惡臭，老鼠、蟑螂橫行，已干擾到鄰居生活空間，屢屢接到鄉親陳情，他多次登門探視發現情況日益嚴重，向高市社會局求助，不僅要清理髒亂還給鄰里清潔環境，也幫忙劉家二老長照問題。

輔英科大3名學生陳盈如、周仕傑、劉冠邦捲起衣袖直衝現場，第一眼看到劉家場景時驚訝不已，他們說，屋內堆滿雜物且有很多蟑螂，廚房地板污黑不已，到處都「黏黏的」，很難想像在該空間生活狀況，期望阿公阿嬤在大家協助下，日後一直享有舒適的生活空間。

志工、學生合力進行環境「搶救大作戰」。（輔英科大提供）

劉家阿公失明、阿嬤失智，缺乏自理能力家中堆滿雜物。（輔英科大提供）

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