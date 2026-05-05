為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老夫妻屋宅老鼠蟑螂橫行擾鄰 輔英學生、志工清掃大作戰

    2026/05/05 18:47 記者洪臣宏／高雄報導
    志工及學生協助劉家清出許多雜物。（輔英科大提供）

    志工及學生協助劉家清出許多雜物。（輔英科大提供）

    高雄市大樹區劉家阿公失明、阿嬤失智，缺乏自理能力，家中老鼠、蟑螂橫行，鄰居不堪其擾，經里長向高市社會局反映，號召社團、志工隊及學生今（5）日攜手展開環境「搶救大作戰」，鄰居們斷端來清水給清理人員洗手，頻頻稱謝。

    高市社會局聯繫華山基金會、普行慈善會、輔英科大及校友，當地檨腳里里長孫國憲也出動志工隊，30餘人協助劉家夫妻清理家園，同時換掉破舊髒污的寢具等用具，還給他們清潔的生活空間。

    孫國憲說，劉家阿嬤多年前失智，阿公2年前也開始退化，逐漸失去生活自理能力，家中堆滿廢棄物，瀰漫惡臭，老鼠、蟑螂橫行，已干擾到鄰居生活空間，屢屢接到鄉親陳情，他多次登門探視發現情況日益嚴重，向高市社會局求助，不僅要清理髒亂還給鄰里清潔環境，也幫忙劉家二老長照問題。

    輔英科大3名學生陳盈如、周仕傑、劉冠邦捲起衣袖直衝現場，第一眼看到劉家場景時驚訝不已，他們說，屋內堆滿雜物且有很多蟑螂，廚房地板污黑不已，到處都「黏黏的」，很難想像在該空間生活狀況，期望阿公阿嬤在大家協助下，日後一直享有舒適的生活空間。

    志工、學生合力進行環境「搶救大作戰」。（輔英科大提供）

    志工、學生合力進行環境「搶救大作戰」。（輔英科大提供）

    劉家阿公失明、阿嬤失智，缺乏自理能力家中堆滿雜物。（輔英科大提供）

    劉家阿公失明、阿嬤失智，缺乏自理能力家中堆滿雜物。（輔英科大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播