親上火線談鼠患 蔣萬安：12行政區大清消、推鼠類偵防師

台北市長蔣萬安表示，不管老鼠多、老鼠少，就是全面滅鼠，將在最短時間內進行全市大清消。（記者田裕華攝）

因應鼠患問題延燒，台北市長蔣萬安今（5）率相關局處首長親上火線說明，他強調，不管老鼠多、老鼠少，就是全面滅鼠，將接續年初做過的全市大清消，在最短的時間內，再次進行全市府動員、12行政區大清消，徹頭徹尾、一區一區都做一次，讓民眾更安心；另外因應大都更時代，未來室內裝修、都更、危老建物拆除，在開工前與施工期間須定期提報「鼠患防治報告」；市府也將推出鼠類偵防師，只要民眾住家有需求提出申請，就會指派到家戶協助民眾。

蔣萬安率今天下午率環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋召開鼠害防治記者會；蔣萬安表示，上週衛生福利部部長石崇良兩次說明疫情沒有升溫趨勢，疾管署署長羅一鈞署長今天也表示漢他病毒個案沒有高於往年同期，環境部也肯定台北市環境衛生做得很好，因此開記者會的目的，是要告訴市民朋友，市府的整體全盤作為，請大家不要恐慌。

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蔣萬安表示，從年初開始，全方位進行聯防與阻斷。環保局串連54個局處、在12個行政區執行公共區域環境巡檢、清潔消毒，以「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的環境管理作法優先。衛生局防疫調查確認沒有新增個案；民政局透過里鄰體系深入宣導鼠類防治、維護後巷及鄰里公園環境清潔；工務局公園處清理植栽、必要時加強鼠洞的處理。

因此，將在最短的時間內，再次進行全市府動員、進行12行政區的大清消，徹頭徹尾、一區一區的都來做一次，整理市容，也讓民眾更安心。

產業局市場處除了對市場加強清潔，也從結構性物理阻隔防止鼠患擴散，如針對餐飲、攤商的排水系統，全面檢查市場的排水溝、加裝不鏽鋼網等，封堵建物的管線孔洞及加強攤販打烊後垃圾與廚餘的作為；此外，也補助列管的攤販加裝油脂截流器，並要求警察局與市場處、環保局針對廚餘與垃圾加強查緝。

蔣萬安也提到，有專家提到台北進入大都更時代，可能是鼠患的原因之一，因此未來室內裝修、都更、危老建物拆除，在開工前與施工期間須定期提報「鼠患防治報告」。另外，也將推出鼠類偵防師，民眾未來在家戶內如果有需求可以提出申請，會指派鼠類偵防師前往協助找出鼠洞，全面滅鼠。

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