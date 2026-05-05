大型LED動態廣告車全市趴趴走 耿葳揭「非法改裝、合法上路」內幕

台北市區路上常可見大型LED廣告車輛，市議員耿葳指出，許多車輛並沒有向主管機關交通局申請，而是以搬家等名義申請後，再改裝成LED廣告車。（耿葳提供）

台北市區常見大型LED動態螢幕的廣告車在各大商圈繞行，台北市議員耿葳指出，這類大型廣告車不只在市區繞行，還經常故意違規停車吸引目光，但依「台北市廣告物管理自治條例」規定，車輛設置遊動廣告應向主管機關申請許可，業者卻以載貨或搬家名義申請通行證，等證件核發後，車輛再改裝成LED廣告車上路，警察局在攔查時，卻只能針對沒有通行證或交通違規開罰；交通局因承辦人力少，開罰數量極低。交通局長謝銘鴻表示，將增加聯合稽查頻率，並研擬方案鼓勵民眾提出檢舉。

北市議會今（5日）進行交通部門質詢，耿葳指出，北市的商圈幾乎每天都會有這類大型LED動態螢幕廣告車繞行，業者稱之為「移動媒體」，但依「台北市廣告物管理自治條例」規定，車輛若要設置遊動廣告，應向主管機關交通局申請許可，從過去2年數字來看，每年申請件數僅約10來件至20來件，與幾乎每天都有大型廣告車上路現況不符。

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她指出，這類廣告車都是大貨車，行駛在台北市需通行證，主管機關是交通大隊，車體廣告由交通局負責，但業者用載貨或搬家名義申請通行證，等證件核發後，車輛卻改裝成LED廣告車上路，「合法申請、非法改裝、再合法行駛」，警察局攔查時只能針對沒有通行證或交通違規開罰，對於車體上這種LED動態廣告本身卻無法可罰，交通局則因人力不足沒有主動稽查。

耿葳說，這些廣告車往往低速行駛，占據車道還常違規臨停，搭配高分貝喇叭重複播放廣告內容，更涉及噪音管制問題。現況交通局則認為這是車輛管理，警察局也未積極執法，環保局除非有民眾檢舉才會主動介入，形成三不管地帶。她要求市府進行法規補強，納入光害與噪音管理標準，建立交通局、警察局與環保局聯合稽查機制。

交通局長謝銘鴻說，依現有法規就可以開罰，包含明確非法改裝及進入禁行區或違停等交通違規，有具體事證就會開單；他也坦言，目前交通局承辦遊動廣告開罰人員僅1人，重點在於提高稽查、開罰頻率讓業者實質感受到影響，會與交通大隊研擬提高頻率，並鼓勵民眾檢舉相關違規案件。

台北市區路上常可見大型LED廣告車輛，市議員耿葳指出，許多車輛並沒有向主管機關交通局申請，而是以搬家等名義申請後，再改裝成LED廣告車。（耿葳提供）

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