愛爾麗醫美被控裝設針孔 檢方查扣鏡頭、主機並拘提1被告

女顧客PO文指控愛爾麗板橋分院診間設有疑似針孔裝置。愛爾麗集團對此發聲明表示已配合檢調，並全面檢討改善。（翻攝社群網站）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店遭女客戶指控，裝設偵煙器偽裝的針孔，事後消極處理。警方獲報後，報請新北地檢署指揮偵辦。偵辦人員於昨日起，陸續前往新北市內集團分院與衛生局人員一起進行稽核，並查扣針孔鏡頭、主機，且拘提一名謝姓被告，全案將朝妨害秘密及妨害性隱私等罪偵辦。

一名30歲的女性顧客於勞動節連假前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程，卻發現角落有疑似針孔攝影機的裝置，二度詢問美容師，僅回覆是「煙霧偵測器」。但該名女子卻發現正上方也有一組煙霧偵測器，趕緊嚇得穿上衣服、對偷拍器材錄影存證，前往新北市警察局海山分局報案。

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警方獲報後，憂心其他分院可能會出現相同狀況，趕緊報請新北地檢署指揮偵辦。檢察官昨日起指揮警察局婦幼隊、海山、新莊、永和、林口分局偵查隊等單位，偕同衛生局一起前往轄區內分院搜索，並扣回針孔攝影機及主機，持續釐清安裝者及電磁訊號等影像去向，並拘提55歲謝姓男子到案說明，案件仍持續擴大偵辦中。

愛爾麗集團今日下午也發出聲明表示，全力配合檢調、主管機關調查，因相關細節涉及偵查不公開，無法詳述，望社會大眾見諒；待案件到一階段，會對外界詳細說明，以化解各界疑慮。

另集團診所內監視設備設置，目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者之個人隱私，對於監視設備爭議一事，集團虛心接受各界之質疑，現已進行全面檢討及改善。造成告訴人困擾部分，已責成專人以專案方案處理儘速向告訴人溝通，以祈化解告訴人疑慮。

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