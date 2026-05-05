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    首頁 > 生活

    童子瑋挺基捷二階走台鐵路廊免徵地 基市府：麥金路是最佳方案

    2026/05/05 10:14 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋說，基隆捷運第二階段（八堵到基隆火車站）採台鐵軌道案不用徵收土地，基市府今（5日）回應說，經過評比後，麥金路案是最佳方案。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋說，基隆捷運第二階段（八堵到基隆火車站）採台鐵軌道案不用徵收土地，基市府今（5日）回應說，經過評比後，麥金路案是最佳方案。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋接受平面媒體專訪時說，基隆捷運第二階段（八堵至基隆火車站），走麥金路案要「開天闢地」，既有的台鐵鐵路動線不用徵收土地、環評將是政策方向，但是需要取得共識。基隆市政府今天（5日）對此回應，基隆捷運第二階段（八堵至基隆車站）的麥金路方案，經過專業規劃團隊利用多準則綜合評估，與台鐵路廊方案在各項條件評比後的最佳方案。

    童子瑋說，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到麥金路兩案並呈，市民都很關心到底要哪一案？攸關基隆未來重要發展；他表示，走麥金路案要「開天闢地」，既有的鐵路動線不用徵收土地、環評將是政策方向，但是需要取得共識。

    市政府交通處補充說明指出，有關麥金路方案捷運隧道的工程可行性，規劃團隊已就地形條件及工程面向進行研判，採隧道方式布設，在工程技術上具可行性；是否涉及拆遷房屋一事，麥金路方案係優先利用公有地及既有道路空間進行規劃，目標以市民最大利益為優先，後續路線線型與車站位置方向更為明確，將透過民眾說明會方式予以說明，並持續蒐集地方意見納入評估。

    另外，麥金路方案沿線有多處適合開發的地區，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，讓捷運進基隆更為可行。

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