梅雨季「漢他病毒+老鼠藥」風險更大！ 姜冠宇提醒這些要注意

醫師姜冠宇表示，漢他病毒與老鼠藥，梅雨季會造成間接風險，雨後民眾清理雜物、清鼠跡、搬動堆積物時，反而可能接觸到鼠尿、鼠糞、巢材或鼠屍，而老鼠藥遇到雨水後軟化、碎裂、移位，寵物可能舔到或吃到含藥碎屑，這也是風險。示意圖。（高雄市衛生局提供）

台北鼠患越來越嚴重，不少民眾憂心主要以嚙齒類動物作為傳染媒介的漢他病毒疫情擴大，還有不少媒體渲染該病毒死亡率高達50%，搞得人心惶惶。對此，醫師姜冠宇表示，漢他病毒與老鼠藥，梅雨季會造成間接風險，雨後民眾清理雜物、清鼠跡、搬動堆積物時，反而可能接觸到鼠尿、鼠糞、巢材或鼠屍，而老鼠藥遇到雨水後軟化、碎裂、移位，寵物可能舔到或吃到含藥碎屑，這也是風險。

姜冠宇在臉書PO文表示，漢他病毒與老鼠藥，梅雨季會造成間接風險，大雨、積水、淹水或環境潮濕，可能讓老鼠往室內、倉庫、地下室、餐飲後場、垃圾堆、廚餘區移動；雨後民眾清理雜物、清鼠跡、搬動堆積物時，反而可能接觸到鼠尿、鼠糞、巢材或鼠屍。

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姜冠宇指出，這時候風險在「清理行為」，不是水窪本身，而老鼠藥被放在花圃、樹穴或地面，遇到雨水後軟化、碎裂、移位，寵物可能舔到或吃到含藥碎屑，這也是風險，雖然老鼠藥本身水溶性低、偏脂溶性，並有「苦味劑」與「硬質蠟塊」設計，以降低犬貓誤食機率。

姜冠宇直言，但是降低風險的設計，不等於零風險，而是藥餌本體、碎屑、沾附物、被污染的土壤或中毒鼠屍比較需要注意。以免造成抗凝血中毒與延遲性出血中毒。

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