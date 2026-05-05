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    首頁 > 生活

    今北台偏涼！ 專家揭梅雨季第2波鋒面影響時間

    2026/05/05 06:27 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，受東北季風及鋒面影響，昨晚溫度下探至15至17度間，預估今日全台容易下雨，中部以北、宜蘭不僅下雨時間較長，還可能出現間歇大雨。（資料照）

    氣象專家指出，受東北季風及鋒面影響，昨晚溫度下探至15至17度間，預估今日全台容易下雨，中部以北、宜蘭不僅下雨時間較長，還可能出現間歇大雨。（資料照）

    氣象專家指出，受東北季風及鋒面影響，昨晚溫度下探至15至17度間，預估今日全台容易下雨，中部以北、宜蘭不僅下雨時間較長，還可能出現間歇大雨。至於南部也可能有局部短暫陣雨或雷雨。明日至週四隨著鋒面減弱天氣將好轉，不過週五至週六受「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區又將有局部陣雨或雷雨。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨晚東北季風持續吹拂，北台灣入夜後氣溫進一步下降，溫度普遍在15至17度間，加上下雨、濕度高的關係，感受上特別濕涼冷。今天因華南雲雨區通過，台灣上空水氣豐沛，全台容易下雨，尤其中部以北、宜蘭下雨時間較長並可能出現間歇大雨。

    至於南部地區位於雲雨帶邊緣，屬於不定時短暫小雨的型態。預估這波雲雨帶於週三就會離開，各地將迅速放晴，溫度也將快速回升。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地平地低溫約在16至21度，今日仍受鋒面雲系影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，山區雨勢較大。各地氣溫略降，北台偏涼；各地區氣溫如下：北部16至23度、中部18至28度、南部21至33度、東部17至29度。

    吳德榮表示，明上午起至週四鋒面雲系減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫逐日升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；週五下午起至週六「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。

    吳德榮提到，下週日白天起至週四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，近山區午後偶有短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

    颱風論壇指出，昨晚東北季風持續吹拂，北台灣入夜後氣溫進一步下降，溫度普遍在15至17度間，加上下雨、濕度高的關係，感受上特別濕涼冷。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，昨晚東北季風持續吹拂，北台灣入夜後氣溫進一步下降，溫度普遍在15至17度間，加上下雨、濕度高的關係，感受上特別濕涼冷。（圖擷自臉書）

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