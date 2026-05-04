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    首頁 > 生活

    台東第一鮪開拍 價格不如往年

    2026/05/04 16:48 記者劉人瑋／台東報導
    第一鮪順利留在成功鎮。（記者劉人瑋攝）

    第一鮪順利留在成功鎮。（記者劉人瑋攝）

    台東今天拍賣「台東第一鮪」，原在漁會任職的「盛泰豐號」船長陳武勝捕到193公斤重黑鮪，這次終於由成功鎮知名店家「旗遇海味」以每公斤1280元留在成功。

    魚販推測，由於現場還有其他黑鮪，加上上次「成功黑鮪流到外地」，讓這次許多外地商販真的十分客氣，且東港黑鮪數量增加、價格有稍許回落，才讓買氣看來不甚熱絡，與去年每公斤1980元差距甚多。

    即使人氣與日期不如東港第一鮪，但新鮮度卻讓在地人十分有信心。「旗遇海味」老闆林昱濱直說，當然是成功的黑鮪最新鮮。

    由於東港漁民爭捕第一鮪，許多人早早出海遠洋，而「盛泰豐號」船長陳武勝則是在綠島東北方捕獲，耗時約20分鐘，以魷魚為餌、延繩釣抓到「算是抓得快了」。由於返航距離相對近，加上立即將黑鮪去鰓、內臟並保冰，才能更確保新鮮度。

    林昱濱則在拍下黑鮪後，立即交代解魚、冰存，但店內早早就有新鮮及熟成鮪魚生魚片，黑鮪「皮油」部分泛著油光，與油脂爆棚的「大腹」相較反而更多人能接受，加上現磨阿里山山葵、適度嗆辣與特殊清香，讓饕客直稱「鮪魚還是要適當的處理和搭配才算完美」。

    皮油泛油，芥末微嗆帶著清香。（記者劉人瑋攝）

    皮油泛油，芥末微嗆帶著清香。（記者劉人瑋攝）

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