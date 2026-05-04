北市「安鼠之亂」延燒 專家建議家戶「物理滅鼠」

台北市鼠患越來越嚴重。示意圖。（資料照）

近期台北市爆出「安鼠之亂」，引發民眾對於鼠患的不安，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈提醒，鼠患防治仍以民眾自行落實防鼠作為為佳，且建議家戶內捕鼠以黏鼠板、捕鼠籠等「物理方式」為佳，避免老鼠死在無法清理的角落，且清理時務必使用手套、夾子。

徐爾烈說，都市內有許多老鼠的食物來源，並有眾多躲藏處，因此老鼠是全世界都是都存在的問題，而我國在過去傳染病較多的時代，每年政府都會進行全國性的滅鼠活動，進入家戶中使用殺鼠劑，但後來由於動保團體主張此一做法對非目標動物有害，因此已經停止很多年。

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然而，徐爾烈指出，老鼠是夜行性動物，在白天頻繁出現代表密度可能有點高，全國性滅鼠活動停止與老鼠增加可能有關，但其實每個地區的老鼠活動都不太一樣，具有一定的區域性。

因此，徐爾烈認為，對於是否啟動全面滅鼠，要看主管單位，還需要跟相關專家、動保團體討論，但從鼠患防治來說，現階段仍以各個社區自行處理為佳，由民眾自己落實防鼠措施比較能防堵情況惡化，政府則應宣導如何避免老鼠入侵家戶，戶外環境又應該採取哪些防治做法等。

徐爾烈提醒，由於餌劑容易讓老鼠死在隱蔽處，屍體未清除的情況下，容易造成老鼠身上的跳蚤、蝨子、蟎類四處擴散，且鼠體腐敗後產生的異味也容易造成不適，故一般家戶較建議採取「物理方式」捕鼠，比如黏鼠板、捕鼠籠等，確保老鼠可以被清除。

此外，徐爾烈說，漢他病毒可能會透過老鼠糞便、老鼠尿傳播，因此民眾在清除鼠體時，切勿直接接觸老鼠，若有發現周邊有老鼠糞尿，可以噴灑漂白水約20分鐘後再清掃，另針對黏在黏鼠板上的老鼠，建議用夾子夾起、將老鼠與黏鼠板一起裝進塑膠袋，密封後讓老鼠窒息死亡。

徐爾烈也強調，若處理過程中老鼠出現劇烈掙扎的情況，切勿接近、觸碰，避免遭到老鼠抓傷、咬傷。

北醫大學急診學科審定教授、開業醫師高偉峰則提醒，如果民眾意外被老鼠咬傷，必須特別注意感染風險，建議第一時間到急診向醫師說明情況，處理傷口後，安排接種破傷風疫苗，急診醫師也會依據情況，協助評估是否需要使用抗生素，或轉往感染科進一步追蹤。

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