屏東精品咖啡評鑑揭曉 「望香咖啡」勇奪雙冠六連霸

屏東縣長周春米（左二）頒獎表揚咖啡評鑑優勝者。（記者葉永騫攝）

屏東精品咖啡豆評鑑頒獎典禮今天下午在屏東原百貨舉行，共有來自屏東各鄉鎮產區32件咖啡豆參賽，望香咖啡卓永昌獲得水洗及其他處理組雙冠軍，拿下6連霸，卓永昌的爸爸卓榮華則拿下精選獎。縣長周春米表示，屏東縣的咖啡從日治時期開始種植，品質相當好，各個原住民鄉種出的咖啡都相當有特色。

這場咖啡豆評鑑是由專業評審團進行評選，在屏東縣政府見證下，評選出特選獎、精選獎及優選獎等優質咖啡莊園，評鑑結果為水洗組特選獎望香咖啡卓永昌、精選獎嵐雲綠海咖啡卓榮華、優選獎莎比亞咖啡翁玉華、台灣金石咖啡張少綸、孫理蓮咖啡、星園旺咖啡顧美齡、相思林咖啡楊成龍。其他處理組特選獎望香咖啡卓永昌、精選獎莎比亞咖啡翁玉華、優選獎嵨女咖啡陳曉晨、巴西崗咖啡許蜂君、魯達阿斯咖啡沈梅櫻、露薩琵譚咖啡許明道、倪玉燕咖啡、福樂山咖啡張美花。

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獲得六連霸及雙料冠軍的卓永昌說，他種植的咖啡在瑪家鄉，海拔900~1200公尺，面積約一甲多，種植咖啡有10幾年，要種出好咖啡，得選擇比較好喝的品種、咖啡海拔越高，風味會越豐富，採收後處理手法要精緻一點，這三個區塊要注意才能讓咖啡更好喝。

這次咖啡競標結果，水洗組特選獎最高標到每公斤6000元，3公斤賣出18000元，比去年的3500元明顯增加，也讓屏東咖啡更加受到重視。

屏東精品咖啡豆評鑑「望香咖啡」卓永昌（中）和爸爸卓榮華（左）一起得獎，媽媽也是咖啡達人。（記者葉永騫攝）

屏東咖啡評鑑吸引許多喜愛咖啡的民眾前來品嚐。（記者葉永騫攝）

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