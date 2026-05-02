過去一位難求！築間爭議風波未平 他曝51連假訂位慘況

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲。（築間提供）

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲，近日遭網友批評稱用餐品質下滑，並且有傳言攻擊老闆政治立場。前桃園市議員王浩宇也曾多次在社群提到，該品牌近況不佳。今日王浩宇又在臉書貼出築間某間門市訂位情況，表示過去該店一位難求，現在中午都還有位子。

有關築間餐飲爭議，築間老闆林楷傑日前打破沉默，親自在王浩宇貼文下方留言回應，還澄清自己沒有政治立場，沒想到爭議仍持續延燒。

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今天是勞動節連假第二天。王浩宇早上9點左右在社群發文，貼出築間台中某間門市的訂位網頁，表示該店在過去是「一位難求」，但是今日中午11時、下午2時都還有位子；另外，他昨日也貼出另間門市的訂位情形，只見從上午11點至下午3點多，中間23個時段通通可以點選。王浩宇也表示：「連假也沒人，以前一位（座位）難求，現在一位（客人）難求。」

針對網路上種種質疑，林楷傑日前在王浩宇社群貼文下方留言解釋，自己沒有特定政治立場，築間總經理也現身表示，網友的批評她都認真看過並且反省檢討，感謝網友指教；沒多久，林楷傑又發文表示，終於明白為什麼被說是草了，並PO出一張外界流傳的捐款紀錄，表示上面的捐款人林楷傑並不是他。

不過，不少網友挖出包括批評前總統蔡英文在內，他過去評論政治的種種貼文，「提醒」他被貼標籤的真正原因。王浩宇今日也發文再批評他，到現在還在轉移話題，不面對集團品質下滑的質疑，再加上更多離譜言論，「連假業績很明顯就是訂位變很少，夏天火鍋店，沒有業績真的會很慘。」

王浩宇昨日貼出築間訂位情形，表示幾乎所有時段都可勾選。（取自王浩宇臉書）

浩宇早上9點左右在社群發文，貼出築間台中某間門市的訂位網頁，表示該店在過去是「一位難求」，但見今日中午11時、下午2時都還有位子。（取自王浩宇臉書）

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