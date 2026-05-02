獨旅女3細節要注意！ 醫曝馬克杯「這樣放」成低科技警報器

謝筱芸說，可將客房內隨手可得的馬克杯套在內側門把上，如果有人試圖從外面轉動門把，杯子會因晃動發出清脆聲響。（圖擷取自臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」）

出門在外要處處小心，尤其是女性獨旅時。台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」分享，她在外住宿一定會注意的3個小細節：隱藏房號、迷惑追蹤者、將馬克杯製作成低科技的警報器。

●隱藏房號：進門前就開始防禦。

謝筱芸說，在櫃檯check-in後拿到房卡，她會立刻將它放進包包，而不是拿在手上。這個簡單的動作能確保周遭旅客不會在不經意間看到房號，減少被盯上的風險。

請繼續往下閱讀...

●迷惑追蹤者：打破「出電梯就進房」的慣性。

謝筱芸提到，如果房間剛好正對著電梯口，走出電梯後，她通常不會直接走向房門，而是會在走廊繞一圈，確認電梯內的其他旅客都已經離開或進入房間後再進房。這能避免讓陌生人看到房號或猜到是獨自居住。

●低科技的警報器：馬克杯防護法。

謝筱芸表示，很多影片推薦用衣架二次鎖門，但實際中常會遇到衣架被「焊死」在衣櫃裡拿不出來的情況。這時，她會用這招馬克杯警報器。

謝筱芸附上如影片，可將客房內隨手可得的馬克杯套在內側門把上。如果有人試圖從外面轉動門把，杯子會因晃動發出清脆聲響，這聲響能第一時間驚醒妳並嚇阻入侵者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法