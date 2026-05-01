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    首頁 > 生活

    竹市曾蟬聯10幾年的地王如今淪為「這作用 」新竹人嘆榮景不再

    2026/05/01 19:13 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市曾蟬聯10幾年的地王如今淪為媒合姻緣場域，讓新竹人嘆新竹火車站前榮景不再。（擷取自網路Threads）

    新竹市曾蟬聯10幾年的地王如今淪為媒合姻緣場域，讓新竹人嘆新竹火車站前榮景不再。（擷取自網路Threads）

    新竹市曾蟬聯10幾年地王的火車站前中正路與大同路角地，4年前竹市地王易主換到城隍廟廣場附近角地，加上火車站前商業機能轉變後，有網友在Threads貼出照片稱原本的地王竟淪為媒合姻緣的場域，讓人不勝唏噓。也驚訝這幾年竹市火車站前竟變成一片荒涼樣貌，對比過去人流不斷的景象，讓人感嘆。

    網友紛紛對此現象留言稱「新竹人多跑到巨城了」、「晶品城也關2年多了」、「火車站前只剩街友」、「市府不知在幹嘛？」、「從火車站到舊城區都沒人了」，有網友也稱過去的新竹火車站是學生、人流的指標，商家一間一間開，但現在只要晚上8點後就一片死寂，很難想像新竹火車站前變得如此蕭條。

    新竹市火車站前中正路與大同路的角地，過去曾蟬聯10幾年地王，曾開過肯德基等速食店，當時是每坪165萬元的地王，這幾年隨著舊城區商業模式轉變，如今新竹市地王已變成城隍廟附近的角地，另巨城周邊商業區漲幅也逐年增加。

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