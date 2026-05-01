勞動節連假首日國道多處事故壅塞 高公局估明日車流為平日1.2倍

勞動節連假首日，國1南向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成車流回堵。（高公局提供）

勞動節連假今（1日）起放到3日，民眾趁著短暫3天假期把握機會出遊，交通部高速公路局提醒民眾注意路況，國道上下午皆發生多起事故導致車流回堵，截至傍晚5點，全台國道已累積82百萬車公里，明日預估車流為平日1.2倍，恐有18個路段重點壅塞。

高公局指出，今日截至17點，國道交通量為82百萬車公里，預估今日總交通量為115百萬車公里；上下午多處發生車禍導致車流回堵數公里，如上午8點多國1南向225.2公里、下午1點38分國1南向97公里處，皆發生2輛小客車追撞事故，分別造成後方車流回堵6公里、5公里。

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高公局統計，明日為勞動節連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

預判明日重點壅塞路段：

1.南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2.北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，明日西部國道南向用路人儘量6點前或12點後出發；國5南向用路人建議5點前或下午5點後出發；至於西部北向，建議南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向建議9點前出發，節省寶貴時間。

明日國道疏導措施：

5點到12點封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12點到晚上9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1點到傍晚6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；另外實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0點到5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

交通部高公局預估5月2日國道車流路況預報，供勞動節連假出遊民眾參考。（高公局提供）

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