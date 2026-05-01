高鐵連9年獲公司治理評鑑前5％ 明年將推出新世代列車

台灣證券交易所公布第12屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司連續第9年獲評選排名前5％績優企業。（台灣高鐵提供）

台灣證券交易所昨（4月30日）公布第12屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及推動永續發展等評比中獲得肯定，今年連續第9年獲評選排名前5％績優企業，並8度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

高鐵董事長史哲今日表示，高鐵新世代列車N700ST今年7月即將出廠，預計明年下半年投入營運，新車不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施，盼給旅客更有感、更安心的乘車體驗，並帶動區域共榮與展現永續價值。並感謝董事及股東支持，高鐵將營運滿20年，未來將帶領全體落實企業永續治理。

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高鐵指出，公司在2017年擬定永續策略藍圖，以「4T」為主軸，包括專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch），作為永續經營策略。2020年檢視「公司治理3.0－永續發展藍圖」來對應聯合國永續發展目標（SDGs）。2026年因永續發展表現，連4年蟬聯國際調研機構「企業騎士」（Corporate Knights）評選為2026「全球百大永續企業」第5名，以及「亞太50大永續企業」第1名。

高鐵指出，未來將秉持「以創新為動能、以永續為目標」的核心精神全面推動升級，包括：引進新世代列車N700ST帶動服務全面升級、因應極端氣候強化高鐵韌性、加速數位轉型打造智慧高鐵、攜手本土廠商提升產業實力、落實環境永續並優化職場環境，以及連結地方共生、共創多元商機等。

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