台北學童體適能不及格學校破百 議員籲市府正視運動量不足問題

鍾佩玲指出，台北市學生體適能通過率未達標準學校近三年從86所增加到111所。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安政見要將台北成為「運動之都」，不過市議員鍾佩玲指出，台北市孩童運動不足，體適能未能達到「64%通過率」標準的學校，過去3年從86所增加到111所；此外，U-Sport會員18歲以下者僅2069人，占比約2%，台北市學生實際運動狀況卻令人憂心。教育局說，體適能推動強調非強制性的適性發展，旨在引導學生發現運動樂趣而非給予硬性壓力。

學生體適能測驗內容包含，1分鐘屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走項目，男生1600公尺、女生800公尺等項目。台北市訂定目標「通過率64%」。不過，鍾佩玲指出，近3個學年度統計，未達64%通過率學校，111年86所，112年增至131所，113年則為111所。

請繼續往下閱讀...

此外，她也提出，北市雖推動「SH150+」，鼓勵學童除學校體育課外，每日均應參與體育活動，其每星期合計應達200 分鐘以上；但教育局並沒有掌握學生課後時間運動狀況，沒有統計資料或問卷等。她並指出，近一年USport點數使用中，18歲以下使用者僅2069人，占比約2%，顯示政策對學生族群吸引力極低，市府應提出更具吸引力的誘因設計。

教育局表示，111至113學年度本市體適能通過率穩定維持62%左右，高於全國平均，針對每學年通過率低於65%的學校，教育局落實「調訓制度」，透過健體輔導團積極辦理「SH150+提升學生體適能專修研習班」，要求學校派員參加研習，並由教育局健體輔導團到校實地輔導，課程涵蓋體適能檢測與精進、計畫分享、素養導向教學及實務運作。

此外，考量部分學校場地受限，教育局補助購置專業軟墊，或開發如「踏階練習」或「無障礙越野計畫」等簡易替代方案，解決空間不足困境；另也會針對體能弱勢學生追蹤、補強訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法