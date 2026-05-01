詳細描述女大生體態穿著挨轟！呂捷刪文道歉：自以為幽默

補教名師呂捷。（翻攝自呂捷臉書）

補教名師呂捷日前在社群發文，表示在逛夜市時看到一對熱戀中的大學生情侶。他在文中詳細描述女大生體態，表示目測身高158.3、體重52.6；以及衣著是露肚臍小可愛、「感覺未來事業不會太差」等，遭批評是「男性凝視」行為。對此，呂捷今日在社群道歉表示，寫文章時習慣製造畫面感，以便把讀者帶入情境，但是已引起讀者不適，他決定刪文，也向大家致歉，「為我自以為幽默的PO文道歉，這並不幽默！」

呂捷日前在社群發文表示，逛夜市時看到一對情侶。他對男生的描述是「男的」；但對女方則詳細描述「身高158.3、體重52.6，略為嬰兒肥」。並且鉅細靡遺列出其穿著「咖啡色低腰褲加上一件細肩帶露肚臍的白色小可愛」，還語帶雙關表示「感覺未來事業不算太差」，甚至提到「鎖骨很清楚」、「洗髮精用海倫仙度絲」。

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呂捷發文後，立刻有網友留言表示「不舒服」、「很噁」。而他則回應解釋自己沒有凝視，只是女生就走在他前面，後來又稱這部分細節只是在「唬爛」。事後他還不滿提到性別平等，認為部分對於男性的形容也是「凝視」，最後還表示「以後通稱沒看到那個女的就好」，不過反而更激起網友批評。也有女網友認真解釋，表達女生漂亮的方式很多，但他偏偏用這種上下打量的方式敘述，「女性真的會被男生這樣看。」

對此，呂捷今日在Threads發文表示，「為我自以為幽默的PO文道歉，這並不幽默！」並表示這是個深刻的教訓。他說，自己逛夜市聽到了這段對話，覺得很有趣、似曾相識，於是乎回到家後寫了一篇創作文，想聊聊熱戀中男女的對白，只是自己歪樓了。

他表示，自己在寫文章習慣性的會製造畫面感，以便把讀者帶入情境。文章剛PO上去的時候也的確帶來了這樣的效果，只是帶入感太深，引起了讀者的不適。後續的溝通已無法彌補，淪為辯解與意氣之爭。「在此對大家致上深深的歉意。網路上凡走過必留下痕跡，但我會刪文以表歉意。」

文章PO出後，有網友表示，身為男性也一直很支持呂捷，但也認為這次發言不妥。也有網友說：「老師，我覺得審視目光與你那時的用字本身就讓人不舒服，這無關性別。」有部分網友肯定他願意道歉，但也有不少網友罵：「刪文想裝沒事？」、「為什麼不一開始就道歉。」

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