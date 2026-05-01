嘉市瘋皮克敏 玩家2個月走93萬步瘦了10公斤

「2026嘉義藝術節」與皮克敏跨界合作，今天吸引玩家湧入嘉市朝聖。（記者丁偉杰攝）

「2026嘉義藝術節」今天登場，今年與人氣手遊皮克敏「Pikmin Bloom」跨界合作，打造限定「Pikmin Bloom迷你散步」，一早市立棒球場KANO園區等8個特殊地點湧入皮克敏玩家朝聖，市區在勞動節連假首日熱鬧非凡；一名來自高雄的男玩家說，皮克敏遊戲結合步行瘦身，玩了快2個多月，累計走了93萬步，已經瘦了快10公斤，可說是意外收獲。

「迷你散步活動」以AR互動串聯城市場域，吸引全台皮克敏玩家到嘉市朝聖，今天一早在市立棒球場KANO園區限量發放3千頂遮陽帽，有人排了2個多小時才拿到帽子，不到上午10時即全數發放領完，引來玩家抱怨。

請繼續往下閱讀...

皮克敏玩家來自各地，不少小家庭規畫親子小旅行，趁著勞動節三天連假，昨晚就入住嘉市，今一早體驗皮克敏「邊走邊玩」樂趣，探訪嘉市城區魅力，更有旅行社包遊覽車載著玩家從北部南下參與這場盛事。

一位來自高雄的男玩家說，他用2支手機玩皮克敏，因玩家太多，感覺訊號卡卡，建議市府解決網路塞車問題，可考慮在特殊地點布署移動式基地台。

他也說，玩皮克敏結合步行，1週平均每天走2萬多步，每週約瘦1公斤，玩了快2個多月，累計走了93萬步，已瘦快10公斤，可說是意外的收獲。

文化局表示，「迷你散步活動」期間，民眾可透過Pikmin Bloom應用程式與特殊地點互動，可獲得專屬飾品皮克敏金色花苗；活動今天起至31日為期1個月，勞動節連假主場地在市立棒球場KANO園區舉行，30、31日移師文化公園設攤延續熱度。

皮克敏迷你散步地圖8個特殊地點，包括嘉義文創園區、市立美術館、文化公園、中央第一商場、嘉義文學館：東門町1923、市立博物館、嘉義實驗木場、市立棒球場KANO園區。

嘉市立棒球場KANO園區今天上午湧入皮克敏玩家。（記者丁偉杰攝）

皮克敏玩家造訪嘉市，勞動節連假首日熱鬧不已。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法