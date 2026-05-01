苗栗銅鑼爆鼬獾狂犬病首例 縣府籲飼主：快帶毛孩打疫苗

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區發現一隻死亡鼬獾，經採樣送驗，確診為狂犬病陽性案例，也是銅鑼鄉首例。（縣府提供）

苗栗縣政府於3月17日接獲通報，銅鑼鄉中興工業區發現一隻死亡鼬獾，經採樣送驗，於昨（4/30）日確診為狂犬病陽性案例，也是銅鑼鄉首例。縣府動物保護防疫所啟動應變機制，針對銅鑼鄉及周邊區域加強疫情監測與防疫宣導，並提醒飼主儘速攜帶犬貓完成狂犬病疫苗補強。

動物保護防疫所表示，位於銅鑼鄉朝陽村之動物保護教育園區提供有免費犬貓狂犬病疫苗注射服務（週二至週五上午9點至12點、下午1點至4點），民眾可事先電話預約（037-558228）後攜帶犬貓前往施打。

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此外，動防所將持續辦理下鄉巡迴免費狂犬病疫苗注射服務，此次銅鑼鄉檢出確診案例後，已緊急協調銅鑼鄉公所，規劃於鄰近疫區村里加開疫苗注射場次，相關時間與地點將於動防所官網及臉書公告。同時推動「10隻以上犬貓到府注射專案」，民眾可邀集親友或鄰里，由動防所安排到府施打疫苗。

苗栗縣自2023年3月迄今，累計已有30例野生動物鼬獾驗出狂犬病陽性案例，分布於卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉6例、三義鄉8例、公館鄉2例及通霄鎮5例，以及新增銅鑼鄉1例。經監測結果顯示，目前仍侷限於山區野生動物鼬獾案例，尚無其它物種感染紀錄。

縣府提醒民眾如發現死亡野生動物，應立即通報，切勿自行接觸或處理；並務必落實不棄養犬貓、不接觸或捕捉野生動物、要每年帶犬貓施打狂犬病疫苗之「二不一要」原則。若不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，應立即以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒，並儘速就醫，同時通報動防所協助後續處理。

縣府動物保護防疫所啟動應變機制，針對銅鑼鄉及周邊區域加強疫情監測與防疫宣導。（縣府提供）

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