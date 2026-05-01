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    首頁 > 生活

    教師五一勞動節首放假 全教產籲改善高壓職場處境

    2026/05/01 09:30 記者林曉雲／台北報導
    教師五一首放假，全教產呼籲改善教師高壓處境。（圖由全教產提供）

    教師五一首放假，全教產呼籲改善教師高壓處境。（圖由全教產提供）

    五一國際勞動節首度實現「全民放假」，教師也與一般受僱者同步放假，但全國教育產業總工會（全教產）今（1）日發聲明直言，「這一天的到來，卻同時映照出教師權益的寒冬。」呼籲政府應正視基層教師勞動處境，從制度面全面改革。

    全教產理事長林蕙蓉指出，立法院於去（2025）年5月9日三讀通過將勞動節與教師節列為國定假日，讓教師歷經10年後，終於能在五一當天放假，然而這項進展無法掩蓋過去教師勞動權益持續惡化的現實，退休制度改革加上教師法修法，以及後續相關辦法上路，已使教師面臨高壓與不穩定的工作環境。

    林蕙蓉指出，校事會議制度被批評為「濫訴平台」，導致投訴案件大量增加，甚至出現「有罪推定」的氛圍，使教師在教學與輔導過程中動輒得咎，不僅增加行政負擔，也影響教學穩定，加上薪資待遇未入法、導師與特教加給長期未調整，已削弱教師職業吸引力，導致師培生投入意願降低，各地陸續出現教師荒問題。

    林蕙蓉表示，教師實際工作時數長期偏高，平均每日工時常達10.5小時以上，在高壓與高風險的工作環境下，教師身心狀況亮起警訊，五一勞動節應是檢視勞動制度的契機，呼籲教育部儘速推動薪資制度法制化、檢討校事會議運作機制，並落實行政減量政策，讓教師能回歸教學本質。

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