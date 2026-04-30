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    首頁 > 生活

    普仁攜手披薩店助弱勢學子求職 請名師培訓還給每月6千助學金

    2026/04/30 19:23 記者吳柏軒／台北報導
    普仁基金會與必勝客合作，推出「第二屆育成計畫Break the Limits」，要助弱勢青年解決求職力，翻轉人生。（普仁提供）

    普仁基金會與必勝客合作，推出「第二屆育成計畫Break the Limits」，要助弱勢青年解決求職力，翻轉人生。（普仁提供）

    新鮮人求職充滿挑戰，對弱勢學子而言，缺乏人脈、實習與職涯指引，還須分擔家中經濟壓力，進一步放大求職落差，為此，普仁基金會攜手必勝客，去年起打造《育成計畫 Break the Limits》，找企業名師培訓還提供全薪實習；今年續辦也再提供每月6千元助學金，讓年輕人更快掌握職涯方向與履歷技巧，翻轉人生，預計5月15日開放報名。

    普仁指出，該育成計畫去年舉辦第1屆，集結全台橫跨科技、居家生活、觀光旅遊、行銷傳播、餐飲多元產業企業力挺，請到CEO與高階主管出馬擔任職涯導師，更重磅祭出全薪實習機會。今年第2年將深入北、中兩地校園，由知名斜槓創業家亨利溫等親授，把打工經驗發展成專屬商業模式，力挺大學生勇闖職場。

    必勝客表示，秉持「Equal Slice」核心精神，就像比薩被均分，每個人都應該擁有公平的一份資源與機會，也為實踐企業社會責任並解決產業人才荒；該育成計畫不僅提供工具課程與模擬面試，更由資深企業導師一對一諮詢；考量弱勢青年負擔，每月更補助6千元助學金，讓青年在降低經濟壓力的同時，能專注補齊技能，從根本打破貧窮循環。

    去年參加計畫的台南大學英語學系許同學也回饋：「透過與企業導師的職涯諮詢，我不僅掌握了對焦職缺需求的履歷撰寫技巧，更一步步地找尋並釐清了職涯方向。導師的經驗傳承，幫助我更快速地建立起有系統的求職策略，不再需要獨自無頭緒的探索。」

    普仁表示，第二屆育成計畫5月15日開放報名，報名資格為今年9月升大三或二技1年級，且具經濟弱勢背景、或具備特殊專長、或學業成績優異等學子，並於5月13日、5月18日舉辦北中2場計畫說明會，更力邀斜槓創業家亨利溫分享「學生靠打工如何逆轉勝」，傳授AI應用與自媒體思維等「硬實力」，帶領學員打破框架，也將打工經驗轉化為求職利器。

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