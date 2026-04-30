台南開辦身障者職訓專班14班 聽障陳冠禎受訓半年成皮雕達人

聽障者陳冠禎（中）代言台南身障者職訓專班，勞工局局長王鑫基（右）、就業促進科科長沈淑敏（左）鼓勵身障者報名職訓。（記者楊金城攝）

給魚吃不如教他釣魚，台南市勞工局今年開辦14班的身心障礙者職業訓練專班開始招生了，除了2班在職專班，其它12班都可補助每月職訓生活津貼17700元，完訓並輔導就業、創業，鼓勵身障者勇敢踏出家門，來到身障專班學得一技技能。

承訓單位台南市復健青年勵進會訓練的身障者陳冠禎今天（30日）為身障職訓專班代言，29歲的他接受皮雕職訓兩期共6個月後「出師」，他到文創市集、活動會場擺攤，也有網路行銷接受客戶訂製，他製作的皮包、髮夾、飲料袋、錢包、鑰匙圈、吊飾等皮件精美。

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陳冠禎說，參加皮雕職訓後能夠創業，找到自己的舞台證明價值，是件很開心的事；陳母表示，兒子在大學唸商品設計時對皮雕有興趣，但後來在1家工廠包裝線工作並不適應，很高興兒子參加皮雕職訓後開創新的人生道路，在向客人介紹自己皮雕產品時，也能漸漸表達自己的想法和創意，聽力和語言表達進步。

復健青年勵進會執行長林綉玲指出，希望陳冠禎的故事帶給更多人勇氣與力量，他不只是學會一項技術，而是成功打造一種可以長期發展的職人模式，他的案例讓我們看到身障者不只是被協助的對象，更可以是創造價值的專業人才。

勞工局局長王鑫基表示，陳冠禎參加職訓並創業成功的案例，能鼓勵更多身障朋友參加身障職訓班學習一技之長，創造自己的未來。

勞工局就業促進科科長沈淑敏說，身障職訓班開辦專業服務、電腦資訊、手工藝、餐飲等12班職訓專班、2班按摩在職專班，目前在職專班和社群媒體行銷班都已額滿，還有11班包括汽車美容、皮雕應用班、皮件工藝製作暨文創商品設計、商用文書AI輔助應用班、咖啡職人、糕餅米麵食班等招生中，報名甄試免費，招生簡章可上勞工局網站便民服務區下載，期待身障者在職訓班學到技術與信心，結訓後開創新未來。

陳冠禎的皮雕等作品。（記者楊金城攝）

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