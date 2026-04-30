社子島審議爆不給發言衝突 都委會讓步逐一發言

社子島自救會發言人李華萍拿著會議通知單說，通知他們來開會，卻又不給發言。（記者何玉華攝）

台北市都市計畫委員會今（30）天下午審議社子島細部計畫案，場外有社子島自救會成員抗議不給發言，高喊「黑箱作業」、「我要發言」；場內在地政局簡報後，都委會委員就場外陳情民眾土地權益、發言權益討論，多名委員認為應讓民眾發言，經會議討論後，同意讓民眾一一進場表達意見。現場仍在溝通中。

自救會成員一點半到都委會要登記發言時，被告知只能一人代表發言，並發現已有同意區徵計畫的團體事先簽好名，引爆推擠衝突，都委會在周邊警力戒備下，準時於兩點開會。場外民眾仍不斷高喊「黑箱作業」、「我要發言」。

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都委會在地政局簡報後，委員邊泰明詢問不同意徵收的地主比例到底多少？審議細部計畫，不同意的民眾是否有發言權？委員許阿雪關心如果不參加區段徵收，對他們的權益會有什麼影響？委員張剛維表示，應該盡量讓民眾陳述意見，程序很重要，會影響到後續的發展。

都委會代表表示，依照注意事項，一個陳情編號多人連署，通常是推派代表，但陳情民眾不願意整合推派代表；主席張溫德裁示開放30分鐘，與民眾協調發言人數跟發言時間。但被場外民眾拒絕，要求每個人都要進場發言3分鐘。最後在都委會委員蘇瑛敏的建議下，決定同意讓民眾都進場發言，但要嚴格控制時間。

地政局土地開發總隊代表在會中說明，陳情的民眾主要是3月9日遞陳情意見書表達要剔除區段徵收範圍的1156名民眾，其中地主約611人，佔社子島地主共1萬人的6%左右。自救會主要的訴求在於反對開發，希望能做聚落保存、原地改建，這議題自都市計畫定案後召開相關的會議都有陳情，但評估在整個社子島開發案上是不可行的。此次重新依剔除原則檢視，有再新增6筆剔除。

社子島自救會成員在都委會場外爆發推擠衝突。（記者何玉華攝）

社子島自救會發言人李華萍拿著會議通知單說，通知他們來開會，卻又不給發言。（記者何玉華攝）

都委會經過討論後，決定同意陳情民眾入場發言。（記者何玉華攝）

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