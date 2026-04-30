高雄大學技轉法國維克藥廠 跨入全球動物疫苗產業市場

高雄大學與法國維克藥廠（Virbac）舉行技術移轉合作簽約儀式。（高雄大學提供）

高雄大學與全球第六大動物保健公司法國維克藥廠（Virbac）今（30）日舉行技術移轉合作簽約儀式，雙方針對生命科學系（生科系）教授溫秋明團隊研發之「ASK-K1細胞株」正式簽署技術移轉協議，學研成果由實驗室邁向產業應用，共同推進動物疫苗產業市場。

國立高雄大學表示，與Virbac自2018年起展開合作，歷時7年已累積6項產學合作成果，逐步深化雙方在動物生技領域之研發能量與應用連結。這次技術移轉的完成，亦為雙方合作的重要里程碑，展現高雄大學推動學術成果產業化與國際鏈結的具體成果。

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產學育成中心主任郭錦福表示，透過與國際企業的長期合作，不僅有助於提升研發成果之應用價值，也能讓研究更貼近產業需求，進一步培育具備跨域與國際視野的人才。本次技術移轉不僅是單一研究成果的落地，更代表校方推動產學合作與國際合作上的持續深化。

技轉核心成果「ASK-K1細胞株」，是生科系教授温秋明團隊於動物細胞培養與魚病研究領域長期累積之成果，可應用於冷水魚病毒之高效生產，對於水產動物疫苗研發與疾病預防具高度應用潛力。

Virbac集團生物研發總監Jules Minke說，雙方多年合作已建立穩固信任關係，肯定高雄大學在動物生技領域的研究實力深具國際競爭力。未來將持續推動該項技術之商業應用，並深化與校方之研發合作，共同推進動物疫苗產業發展。

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