不洗腳視同取消？ 雲林作文徵件比賽規定惹議 議員批變相懲罰

縣府教育處回應，獎學金為中華傳統文化弘揚孝道總會加碼提供，鼓勵獲獎學生參加後頒贈，若不克參加者能可獲得獎狀。（記者李文德攝）

雲林縣政府舉辦「愛在雲林五月天」作文比賽，昨（29）日公告入選名單並於5月9日頒獎。豈料民眾指獲獎學生需參加當天「萬人洗腳活動」，才能獲獎狀及千元獎學金。更有民代痛批「獎勵變成動員懲罰」，失去教育意義。對此，縣府教育處表示，獎學金為中華傳統文化弘揚孝道總會額外加碼提供，未方便出席學童可獲得獎狀，絕無動員情事。

雲林縣政府為鼓勵學生結合在家庭、學校或雲林社區中，觀察到或親身實踐孝悌、感恩、惜福的過程，舉辦愛在雲林五月天作文徵件，讓縣內國小生參與，對象為中、高年級，題目分別為「有你真好」、「常常，我想起那雙手」，中年級學生需要寫400至500字、高年級則600字以上。

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日前作文比賽獲獎名單出爐，總計有500名學生獲獎，公告指出頒獎典禮將在5月9日雲林縣立田徑場，而獲獎學生須參加孝親洗腳活動，並於活動現場領取獎狀及獎學金1000元，獎學金由中華傳統文化弘揚孝道總會提供，未到場者視同放棄，獎學金不予補發且不得代領。

縣議員蔡岳儒表示，教育應該是鼓勵，而不是變相懲罰，獎學金發放主要是鼓勵性質，讓參賽學生比賽，否則就會失去教育本質意義。另外更有民眾已經陳情，有部分學校為吸引學生參加萬人洗腳活動，祭出獎勵方式希望讓學童參加。

蔡岳儒指出，有家長投訴學校老師會獎勵有參加的學生給予獎卡點數， 若不參加者就要扣點數。此活動並不是學習中必要參加活動，不應該用懲罰來要求學生參加，否則就會失去教育上的意義，更是模糊孝親的焦點。

對此，縣府教育處長邱孝文回應，該作文比賽原規劃頒贈獎狀，而中華傳統文化弘揚孝道總會認同其活動教育意義，因此加碼投入獎學金，鼓勵獲獎學童參加洗腳活動可領1000元獎學金，若當天不克參與活動學童，仍是可獲得獎狀，並非視同放棄。另萬人洗腳活動未採動員，皆以鼓勵性質，後續會持續留意是否有學校是否用獎懲制度規範學生參與。

縣議員蔡岳儒痛批，「獎勵變成動員懲罰」，失去教育意義。（圖由蔡岳儒提供）

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