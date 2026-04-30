北部即將回溫！氣象粉專曝勞動節連假天氣概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露勞動節連假台灣天氣概況。（資料照）

今日受鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中北部低溫會降到17至19度。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露勞動節連假台灣天氣概況。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週五週六（1-2日），東北季風減弱，轉偏東風到東南風環境，各地氣溫回升，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼，早出晚歸可帶件薄外套出門。天氣也短暫回穩，各地大多為多雲到晴天氣，僅東部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。氣溫方面北部東北部高溫從25度回升到29度，早晚低溫20-22度，中南部及東南部高溫29-30度，早晚低溫23-25度左右。

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粉專提醒，週日（3日）受偏南風影響，各地大致為多雲到晴，不過午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨發生。氣溫方面北部東北部高溫可來到30度，中南部及東南部高溫30-33度，感受偏熱，早晚低溫都在23-24度左右，白天外出可多補充水分並注意防曬。

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