為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北部即將回溫！氣象粉專曝勞動節連假天氣概況

    2026/04/30 15:42 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露勞動節連假台灣天氣概況。（資料照）

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露勞動節連假台灣天氣概況。（資料照）

    今日受鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中北部低溫會降到17至19度。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」透露勞動節連假台灣天氣概況。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週五週六（1-2日），東北季風減弱，轉偏東風到東南風環境，各地氣溫回升，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼，早出晚歸可帶件薄外套出門。天氣也短暫回穩，各地大多為多雲到晴天氣，僅東部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。氣溫方面北部東北部高溫從25度回升到29度，早晚低溫20-22度，中南部及東南部高溫29-30度，早晚低溫23-25度左右。

    粉專提醒，週日（3日）受偏南風影響，各地大致為多雲到晴，不過午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨發生。氣溫方面北部東北部高溫可來到30度，中南部及東南部高溫30-33度，感受偏熱，早晚低溫都在23-24度左右，白天外出可多補充水分並注意防曬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播