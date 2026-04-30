標線沒路用？ 彰市中山路新增成排「黃色棒棒糖」堵違規闖越

不只139線有「黃色棒棒糖」，彰化市中山路最近出現成排的防撞桿，約束用路人無法違規跨越雙黃線。（記者張聰秋攝）

彰化縣139線大彰路「死亡彎道」近來新設560支警示柱、防撞桿，被形容成「黃色棒棒糖」掀起熱議，但同樣為解決彰化市中山路中油加油站前，汽機車違規闖雙黃線造成交通事故，是交通易肇事熱區，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段最近也在該路段增設一排防撞桿，透過實體阻隔約束用路人不能違規跨越，降低肇事率。

中油彰化中山路站生意很好，車子進出頻繁，加油站只有一個出入口，就設在中山路上，而且剛好夾在中山路與華山路、以及中山路與南郭路兩個紅綠燈之間，附近又有縣府、郵局、農會、銀行和商辦大樓，人車本來就多，交通狀況也比較複雜。

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照理說，車輛加完油應該右轉走中山路，再往前開約2、30公尺，到南郭路口依號誌右轉離開，但很多汽機車駕駛圖方便，尤其是騎士經常直接闖越中山路，跨過北上車道，切回南下車道離開，碰撞事故往往因此發生。

多年來為了改善該路段的交通問題，彰化工務段先後劃設網狀線和雙黃線，卻因網狀線劃得緊貼馬路中央挨批而塗銷重劃，改變多次，效果不彰，違規闖越仍是日常，工務段在沒有辦法下使出殺手鐧，增設防撞桿讓機車連縫隙都穿不過去。

彰化工務段長廖志彬表示，接受縣議員陳情，會同縣府、警察局等相關單位實地會勘，用防撞桿防堵用路人違規跨越雙黃線，提高交通安全性。

有用路人說，防撞桿設置後動線變得單純，「以前很多機車會直接切過，真的很危險」，現在被實體隔開，至少不會再碰上對向突然竄出的車輛，騎車、開車都比較安全。也有民眾說，標線約束不了只能用實體設施防堵，「棒棒糖」該派上用場了。

彰化市中山路前中油加油站前新設防撞桿，用實體阻擋用路人違規跨越雙黃線。（記者張聰秋攝）

有了防撞桿，用路人只能依正確的交通規則，直行再右轉。（記者張聰秋攝）

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