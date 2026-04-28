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    首頁 > 生活

    漢神洲際遇職棒賽事交通大打結 又爆12路末班公車有9成未發車

    2026/04/28 18:02 記者黃旭磊／台中報導
    漢神洲際周遭台74線崇德交流道車流回堵情形。（記者黃旭磊攝）

    漢神洲際周遭台74線崇德交流道車流回堵情形。（記者黃旭磊攝）

    漢神洲際購物廣場開幕以來，週末假日遇中華職棒大聯盟賽事，幾乎都在下午3點開始塞車，車輛從環中路、崇德路、長生巷到四平路巷弄一路回堵近2公里，每個路口幾乎都打結，附近北屯區吳姓居民說，「74崇德路（台74線崇德交流道）中午就塞爆了，交通真的爛」，蔡姓民眾投訴稱，公車12路往市區方向末班車，高達9成以上未發車。

    台中市交通局表示，全航客運12路路線發車異常，將依規開罰、責令業者速改善恢復發車。

    漢神洲際購物廣場於4月10日開幕，2週以來，週末假日與中職賽事同時舉辦導致周邊交通打結，民眾發現，除了交通亂象，公車12路往市區方向末班車，高達9成以上未發車，12路是唯一往市區捷運方向，多次向交通局反映仍未發車。

    據了解，配合台中市養護工程處辦理「北屯區崇德路三段及崇德八路一段（運動場館周圍）人行道改善工程」，4月17日至5月8日，洲際附近，北屯區行政大樓往南公車招呼站取消停靠，可能是停發原因。

    交通局說，全航客運12路發車異常，要求調配人力維持12路公車末班車服務，另針對班次異常影響民眾搭乘，將依規開罰並納入年度補助評鑑，後續也將不定期稽查，責令業者立即改善。

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