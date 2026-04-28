老校舍變身異想教室 教育部年投逾億元優化資源班空間

教育部年投逾億元，優化資源班空間。台南市新市國中將半世紀老校舍，改造成森林系美學異想教室。（圖由教育部提供）

為打造更友善與包容的學習環境，教育部持續推動資源班空間優化計畫，去（2025）年度已擴大補助至142所學校，總經費達1億428萬元，協助各地改善身心障礙資源班設施設備，打造兼具通用設計與美感的教學空間，例如協助台南市新市國中將半世紀老校舍改造成異想教室。

教育部國教署組長孫旻儀表示，此計畫不僅著重硬體更新，更強調融合教育理念，透過空間設計支持學生多元學習與適性發展，在中央與地方政府合作下，各校依據學生需求規劃多功能教室，讓資源班不再只是輔助空間，而是促進學習與成長的重要據點。

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以南投國小為例，學校運用補助經費打造以「遊戲中學習」為核心的資源班，設置大型樂高牆，促進學生感官發展與社交互動；教室導入通用設計，採低矮且通透的書櫃配置，讓教師能即時掌握學生狀況，提升個別化教育計畫的執行成效。此外，具包覆感的座位設計也提供學生安全與情緒調適空間，兼具閱讀與冷靜功能。

台南市新市國中則將57年歷史的舊校舍改造為「異想教室」，透過挑高空間設計與木質、綠意元素的運用，營造溫暖舒適的學習氛圍，打破傳統教室的刻板印象。學校認為，美感環境有助提升學生自我價值感，讓孩子在潛移默化中建立自信與穩定情緒。

孫旻儀指出，資源班空間優化象徵教育體系對特殊教育的重視，未來將持續投入資源，結合通用設計與美感教育理念，讓每一位學生都能在安全、尊重且富創意的環境中學習與成長，落實真正的融合教育精神。

教育部年投逾億元，優化資源班空間。南投國小具包覆感的座位設計，提供學生安全與情緒調適空間，兼具閱讀與冷靜功能。（圖由教育部提供）

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