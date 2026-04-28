投入1億元 高雄促進產業發展投資補助啟動

駐龍精密機械股份有限公司精密加工測試展現品質與專業實力及堅持創新精神，獲得高市府補助。（經發局提供）

高市經發局宣布115年度「促進產業發展投資補助」啟動，補助總額1億元，聚焦半導體、電動車、智慧電子、生技醫藥、資通訊及綠色能源等關鍵產業，受理至7月1日止。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任以來，高雄招商累計投資已破1兆1400億元，並創造逾6萬個就業機會，顯示產業轉型動能穩步升溫。

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近期包括日月光投控集團持續加碼高雄布局，旗下台灣福雷電子於仁武產業園區新廠動土，並攜手穎崴科技及竑騰科技擴大投資，三案合計投資金額達1145億元，預計創造逾2200個就業機會，凸顯半導體供應鏈在高雄加速群聚的趨勢。

廖泰翔進一步指出，市府推動「淨零與數位雙軸轉型」已逐步內化為產業發展主軸，透過補助機制有效降低企業投資門檻、分擔初期導入成本，同時加速新技術應用與製程升級，協助企業在全球供應鏈重組與淨零轉型趨勢下提升韌性與競爭優勢。

自2013推動以來，促產補助累計核准171案，帶動近1200億元投資，並創造逾2.6萬個就業機會。

經發局說明，補助項目涵蓋融資利息、房地租金、房屋稅及新增進用本國勞工薪資等，申請門檻為新增投資達3000萬元或新增聘用30名本國勞工；若屬公告重點發展產業，則放寬為投資1000萬元或新增10名本國勞工即可申請。

經發局歡迎符合資格企業踴躍申請，詳情可洽投資高雄事務所專線07-3360888，或招商處（07-3368333分機3359）。

高市經發局宣布115年度「促進產業發展投資補助」啟動。（經發局提供）

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