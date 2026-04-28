鄒族文物返鄉重拾部落歷史記憶 5/8起展出半年

在中央研究院民族學研究所鼎力相助下，鄒族文物返鄉展出。（記者蔡宗勳攝）

在中央研究院民族學研究所鼎力相助下，經過3年的籌備，鄒族文物返鄉展5月8日起將於達邦自然與鄒族文化中心展至11月8日，縣長翁章梁與阿里山鄉長高瑞芳、議員武清山等貴賓昨開箱文物搶先看，並安排耆老演唱古謠和學生的歌舞表演，見證文物返鄉所帶來的驚喜與感動。

這次鄒族文物返鄉展品共45件，由中央研究院民族學研究所與嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會共同合作，將鄒族文物從中研院運送至達邦自然與鄒族文化中心展覽，結合學術研究、文化保存與部落參與，期盼透過展覽重新連結文物、土地與族人的歷史情感，讓更多人認識鄒族文化的厚實底蘊與當代生命力。

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鄒族文物展由黃智慧、鄭佩茜擔任策展人，攜手推動文物返鄉與文化詮釋工作，為展覽注入更深層的歷史視野與文化關懷。黃智慧說，文物回到部落展現生命力，過去的歷史藉由文物串連起來，帶來很大的認同感。鄭佩茜表示，歷經很多困難終於帶著這些文物回到鄒族的土地，感謝中研院的指導。

翁章梁表示，台灣開始重視文化脈絡，這樣的策展在鄒族就可以聚焦並引起大家的討論，溝通的過程就逐漸形成了重視，了解自己是怎麼來的 非常重要，弭平過去只想消除文化的過往，解放思考與認知，對台灣未來是很好的發展，歡迎大家來看看展覽，走入鄒族人的生命故事。

鄒族文物返鄉將於5月8日起展出。（記者蔡宗勳攝）

鄒族文物展由黃智慧、鄭佩茜擔任策展人。（記者蔡宗勳攝）

鄒族文物返鄉展出。（記者蔡宗勳攝）

鄒族文物返鄉展出。（記者蔡宗勳攝）

鄒族文物返鄉展出。（記者蔡宗勳攝）

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