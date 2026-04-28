南投名間蓋焚化爐 自救會抗議恐毀千億飲料產業鏈

名間鄉焚火爐設置爭議，自救會抗議設焚火爐將毁全台千億元飲料產業鏈。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐二階環評範疇界定會議，今（28）天繼續在南投縣婦幼館召開，自救會、監督施政聯盟等民團於會前召開記者會指出，名間及鄰近地區風速小且降雨天數漸少，不利於空污擴散，設置焚化爐將影響茶樹生長狀況、茶葉產量與品質，恐毀掉名間百億茶產業及台灣千億飲料產業鏈，盼縣府懸崖勒馬，立即停止規劃興建。

名間鄉反焚化爐自救會會長致中師父與監督施政聯盟召集人陳椒華等人指出，名間鄉是台灣茶產業的核心重鎮，茶種植面積約為2200公頃，是國內最大茶產區，年產值估計逾100億元，並供應年銷售額約560億元的全台手搖飲店的60%至70%原料。此外，2024年全國飲料業營業額1300億元，更有4成的基底茶源自名間松柏嶺地區。

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惟中央氣象署觀測資料顯示，名間地區風速小，每年降雨天數有下降趨勢，2020年及2021年降雨日數僅87天與96天，鄰近的彰化二水與雲林林內也有降雨日數減少情況，每年10月到次年3月當地進入枯水期，加上風速微弱的氣候條件，不利於空污擴散，焚化爐將影響茶樹生長狀況、茶葉產量與品質，恐毀掉名間百億茶產業及千億飲料產業鏈，絕非如同縣府環保局長李易書在前次範疇界定會議上所說的「焚化爐興建不會對名間茶產業造成影響」。

製茶師常行深呼籲全國茶飲業者出來替名間發聲。（記者張協昇攝）

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