投入2.7億 高雄擴大清淤量能

汛期將至，水利局加強曹公新圳清疏。（記者陳文嬋攝）

5月汛期將至，高雄市水利局今年將投入經費2.7億元，加強後勁溪等流域清疏作業，目標清淤140公里共60萬立方公尺，其中土方量比去年增加63%，擴大清淤量能，提升都市防洪效能。

副市長林欽榮今前往仁武、鳥松區，視察曹公新圳排水清疏、八涳橋改建與匯流口拓寬、夢裡滯洪池等工程，檢視河川清淤進度、防洪整備狀況，追蹤排水改善工程進度，並指示超前部署、落實整備，確保排水斷面暢通，阻絕強降雨致災風險。

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水利局今年將投入2.7億元，劃分鳳山、岡山、旗山等三大地區備戰，加強區域排水清疏作業，目標清淤140公里、土方量60萬立方公尺，預計4月底可清疏54.8公里，為今年目標量近4成，比去年同期32公里更長；清疏土方量達41.9萬立方公尺，為今年目標量近7成，比去年同期12.8萬立方公尺，成長逾3倍。

水利局表示，鳳山地區包括曹公新圳、鳳山溪等12條排水，已完成清淤12.8公里、4.5萬立方公尺；岡山地區包括茄萣、大湖埤排水等10條排水，已完成清疏25.3公里、35.4萬立方公尺；旗山地區包括燕巢典寶溪、坔埔排水等6條排水，已完成清疏16.7公里、2萬立方公尺。

市府重點整治曹公新圳，林欽榮今視察曹公新圳匯流口至松埔路易淤段，水利局預定5月底前完成清運3.5萬立方公尺土方，可提升行水斷面20至30公分的通洪能力；八涳橋改建與匯流口拓寬工程預計5月10日前完成打除渠道瓶頸，可降低匯流口水位1公尺以上，搭配已具備滯洪功能的十九灣滯洪池、夢裡滯洪池及護岸加高等防洪工程，將大幅降低沿線鳥松區夢裡等多里、仁武區八卦等多里積淹水風險，預估受益面積可達256公頃，受益戶數近1萬2千戶。

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