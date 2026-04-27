中捷藍線採無人駕駛 尖峰最短班距90秒

中捷藍線採無人駕駛，尖峰可90秒1班。示意圖。（台中市府提供）

台中捷運綠線採無人駕駛，而中捷藍線進度持續推動，捷運工程局表示，為全自動無人駕駛技術，導入通訊式列車控制系統（CBTC）及GoA4等級，未來尖峰時段最短班距可達約90秒，讓搭乘民眾因班距短不用久等而愈願意搭乘，也強化台中港區與市中心間的交通連結。

捷工局長蘇瑞文表示，考量藍線行經大肚山地形，沿線具高程差與長下坡路段特性，系統將設置車輪軸溫及煞車碟盤溫度監測設備，即時掌握列車運行狀態，降低長坡道行駛風險。

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此外，為強化軌道安全管理，藍線將導入斷軌偵測系統，持續監測鋼軌狀態，於異常初期即時通報處置，提升預防性維護能力。

捷工局表示，在行車備援機制方面，當CBTC號誌系統或車載設備異常時，將啟動道旁計軸器系統作為輔助，協助掌握列車於軌道區間的位置資訊，並透過自動列車監督系統提供行控中心即時調度參考，確保營運連續性與行車安全。

同時，為提升緊急應變能力，藍線全線月台及旅客服務設施將設置緊急停車按鈕，供旅客於突發狀況下即時通報；車廂內亦規劃設置緊急對講設備、開門裝置及相關警示系統，強化乘客自助應變與安全防護機制。

此外，藍線電聯車也將加裝列車遠距異物輔助偵測系統，透過感測技術提前辨識軌道異常或障礙物，爭取應變時間，降低事故發生風險。

蘇瑞文表示，未來藍線將於市政府站與綠線交會，形成市區十字軸線路網，並預留與橘線銜接條件。

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