為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷藍線採無人駕駛 尖峰最短班距90秒

    2026/04/27 16:45 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷藍線採無人駕駛，尖峰可90秒1班。示意圖。（台中市府提供）

    中捷藍線採無人駕駛，尖峰可90秒1班。示意圖。（台中市府提供）

    台中捷運綠線採無人駕駛，而中捷藍線進度持續推動，捷運工程局表示，為全自動無人駕駛技術，導入通訊式列車控制系統（CBTC）及GoA4等級，未來尖峰時段最短班距可達約90秒，讓搭乘民眾因班距短不用久等而愈願意搭乘，也強化台中港區與市中心間的交通連結。

    捷工局長蘇瑞文表示，考量藍線行經大肚山地形，沿線具高程差與長下坡路段特性，系統將設置車輪軸溫及煞車碟盤溫度監測設備，即時掌握列車運行狀態，降低長坡道行駛風險。

    此外，為強化軌道安全管理，藍線將導入斷軌偵測系統，持續監測鋼軌狀態，於異常初期即時通報處置，提升預防性維護能力。

    捷工局表示，在行車備援機制方面，當CBTC號誌系統或車載設備異常時，將啟動道旁計軸器系統作為輔助，協助掌握列車於軌道區間的位置資訊，並透過自動列車監督系統提供行控中心即時調度參考，確保營運連續性與行車安全。

    同時，為提升緊急應變能力，藍線全線月台及旅客服務設施將設置緊急停車按鈕，供旅客於突發狀況下即時通報；車廂內亦規劃設置緊急對講設備、開門裝置及相關警示系統，強化乘客自助應變與安全防護機制。

    此外，藍線電聯車也將加裝列車遠距異物輔助偵測系統，透過感測技術提前辨識軌道異常或障礙物，爭取應變時間，降低事故發生風險。

    蘇瑞文表示，未來藍線將於市政府站與綠線交會，形成市區十字軸線路網，並預留與橘線銜接條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播