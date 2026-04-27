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    首頁 > 生活

    嘉市共和市場文昌公園旁攤位占道擬拆引反彈 市府：改採活動攤位即可

    2026/04/27 16:49 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市共和市場有70年歷史，因攤位占用道路問題遭人檢舉，市府擬拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市共和市場有70年歷史，因攤位占用道路問題遭人檢舉，市府擬拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市有約70年歷史的共和市場，近期文昌公園周邊攤位遭人檢舉占用道路影響交通，市府公告5月將拆除公園旁部分攤位，引發攤商、居民反彈。市府建設處長羅資政說，部分公園旁攤位是用固定鐵架設攤，如果攤商採活動式攤位，會以保障原本設攤權利的原則輔導營業。

    市議員黃敏修今在市議會質詢認為，共和市場是東市場的延伸，不只是市場，更是嘉義人共同記憶與文化的一部分，如果要拆除攤位，整個市場就消失，有很多辦法可以改善同時保留市場，建設處應輔導攤商合法設攤，而非強行拆除。

    羅資政表示，文昌公園周邊部分攤位採固定鐵架占用道路，屢遭人檢舉，市府必須依法行政，像文化路夜市，道路設攤都要採移動式攤位；市府願意與攤商、住戶再討論，原則以保障攤商設攤權利，因拆除作業將由工務處執行，後續市府會跨局處合作，輔導攤商以活動式攤位改善。

    嘉義市議員黃敏修表示，共和市場文昌公園旁攤位被通知5月將拆除，建議市府先輔導改善，不要強制拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市議員黃敏修表示，共和市場文昌公園旁攤位被通知5月將拆除，建議市府先輔導改善，不要強制拆除。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市議員黃敏修日前會勘文昌公園旁攤位，了解攤商盼保留攤位訴求。（黃敏修服務處提供）

    嘉義市議員黃敏修日前會勘文昌公園旁攤位，了解攤商盼保留攤位訴求。（黃敏修服務處提供）

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