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    竹市慈雲路人行天橋夜間施工 4/29晚間起封閉部分路段

    2026/04/27 11:00 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市慈雲路人行天橋夜間施工，4/29晚間起封閉部分路段。（圖由市府提供）

    竹市慈雲路人行天橋夜間施工，4/29晚間起封閉部分路段。（圖由市府提供）

    為改善慈雲路平面道路長期交通瓶頸，新竹市政府持續推動交通改善工程。繼完成路段拓寬及路面假修復並開放通行後，市府已完成迴轉道人行道新設工程，進一步優化行人動線。後續將於4月29日晚間10時至4月30日凌晨6時辦理人行天橋樓梯安裝作業，施工期間將封閉慈雲路往光復路方向平面車道，請用路人提前規劃改道。

    市長高虹安表示，慈雲路（龍山西路至光復路段）為竹市重要交通幹道，過去因人行天橋墩柱及側溝配置影響，導致車道寬度不足，長期造成車流壅塞。本次改善工程透過天橋與側溝設施調整與退縮，釋放道路空間並新增車道，將原單車道路段恢復為雙車道，有效紓解往市區方向車流壓力。同時導入人車分流設計，降低迴轉車輛與行人交織風險，全面提升通行安全與效率。

    交通處說明，因應工程進度與考量現有人行天橋位置影響動線，將於4月29日夜間辦理天橋安裝作業。施工期間將封閉慈雲路（龍山東一街68巷至光復路口）路段，提醒往光復路方向用路人，請提前改道行駛龍山東一街68巷、光復路一段544巷後銜接光復路。

    交通處補充，改善工程預計於115年上半年完工。待人行天橋安裝及台電管線挖掘作業完成後，市府將進行全路段路面重鋪，提供市民更平整、舒適之通行環境。施工期間造成不便，敬請市民見諒，並配合現場交通指揮，減速慢行，確保行車安全。

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