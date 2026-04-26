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    首頁 > 生活

    四技二專統測落幕 5月14日寄發成績單

    2026/04/26 20:07 記者楊綿傑／台北報導
    為期2天的四技二專統測今落幕，預定5月14日寄發成績單。（記者楊綿傑攝）

    為期2天的四技二專統測今落幕，預定5月14日寄發成績單。（記者楊綿傑攝）

    115學年度四技二專與二技統一入學測驗今順利完成全部考程，2項考試合計報名人數達7萬1568人，其中四技各節平均缺考率為5.95％，二技各節平均缺考率為5.88％，違規事件約188件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，後續將於5月14日寄發成績單。

    根據技專校院入學測驗中心統計，今年四技考生共6萬5802人、二技考生5766人，較上學年度減少1033人，減幅約1.44％。四技各節平均缺考率為5.95％，較上學年度增幅約0.05％、二技各節平均缺考率為5.88％，較上學年度增幅約0.52％。

    在突發傷病應對部分，技專校院入學測驗中心指出，四技二專累計通報傷病考生共8人，並啟用備用試場7間妥善應變；二技無考生通報，皆在試務單位協助下完成應試，充分保障考生權益。

    技專校院入學測驗中心提到，預定於明日上午9時公告此次測驗之參考答案，並將於5月14日寄發成績單。考生如對成績有疑義，請於5月18日17時前，透過測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）提出成績複查申請。

    有關後續招生相關作業，包括四技二專甄選入學、聯合登記分發等成績採計與報名須知，考生可再留意技專校院招生委員會聯合會網站公告，以掌握最新資訊與重要時程。

    外傳考試首日有家長在考場尚未開放前，撕開封條進入教室，技專校院入學測驗中心主任、雲科大校長張傳育對此說明，新北某試場考試首日第二節，在試場未開放前，有陪考人員進入試場幫考生擦桌子，經試場人員勸導後即離去，當時試場並未貼封條，試場內考生桌子也沒有試題卷及答案卷，非嚴重違規情事。

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