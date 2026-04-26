100元換200元！台中物調券發放首日 炎熱天大排長龍引民怨

台中物調券今天開始發放，大里內新黃昏市場大排長龍，因天氣炎熱民眾頂著大太陽排隊領取，民眾抱怨連連。（江和樹提供）

台中市政府今天起一連3天，在公有市場、商圈等地發放「用100元換200元」的物調券，包括大里內新黃昏市場、霧峰公有市場都吸引民眾大排長龍領取，因天氣炎熱，民眾撐著傘排隊抱怨連連，建議可以改由里長發放，民眾黨台中市議員江和樹則質疑，難道沒有更好的發放方式嗎？希望市政府能改善，想出更好的方式。

台中市政府從今天起至28日，一連3天在全市29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及位於光復新村的1處特色聚落，以及台中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家，陸續發放共35萬份的物調券，吸引許多民眾排隊領取。

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其中大里內新黃昏市場排定今天下午1點30分開始發放物調券，但是12點不到就吸引民眾來排隊，現場大排長龍，因天氣炎熱，大家撐傘排隊，現場出現一片傘海。

台中市議員江和樹到場關心時表示，今天第一天發放，日正當中12點多，民眾頂著大太陽撐傘排隊，這麼熱的天氣真的會中暑，強調支持這個活動，但是現在發放的方式，民眾不是擔心下雨，就是要被太陽曬，難道沒有更好的發放方式嗎？希望市政府能改善，想出更好的方式。

一位排隊的婦人則表示，現在物價上漲，想說排隊領物調券可以多買一些，除了遮陽設備完善一點，建議以後可以由鄰長或里長發放，這樣民眾就不用特別跑來曬太陽排隊領取。

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