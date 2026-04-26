北市就服處釋千個工作機會 鼎泰豐加入徵才行列 月薪上看62K

台北市勞動局就業服務處28日至30日，邀集28家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供1002個工作機會。（台北市就服處提供）

台北市就業服務處將於28日至30日，在各就業服務站舉辦現場徵才活動，邀集28家企業，釋出超過千個工作機會，涵蓋批發零售、餐飲旅宿、運輸物流、兒童教育體驗及醫療長照等產業。就服處說，享譽國際的餐飲品牌鼎泰豐加入徵才行列，是這次徵才最大亮點；鼎泰豐長年以精緻服務與品質聞名，釋出服務專員、廚師、收銀員、餐廳整理員及點心學員等職缺，月薪41.5K起跳，最高可達62K，部分職位更提供區域獎勵金。

就服處表示，屈臣氏、全家便利商店、統一超商及全聯等企業共釋出141個職缺，包含儲備幹部與門市人員等，工作地點遍及雙北，特別適合追求工作與生活平衡的族群。交通服務方面，「微笑單車（YouBike）」因應通勤需求，釋出夜班調度與維護專員等職缺，薪資最高約50K，並同步提供兼職機會，提升工作彈性。

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另在新興產業方面，兒童教育體驗品牌「孩享趣」開出財務與資訊主管職缺，起薪上看55K；女性運動品牌「好時光風格」亦提供店經理及行銷企劃等職缺，吸引對健康與生活風格產業有熱情的人才投入。

此外，在高齡化社會下，長照與醫療人力需求持續攀升，就服處也邀集10家長照機構與醫療院所參與，包括市立聯合醫院忠孝院區等，提供178個照服員職缺，時薪最高可達450元，並搭配完善福利制度，積極延攬具備專業證照的人才投入照護服務。

就服處表示，這次徵才廠商有鼎泰豐、統一速達、晶華國際酒店（北投晶泉丰旅）、微笑單車（YouBike）、瓦城泰統、台北花卉產銷、全家便利商店、行愛住宿長照、美僑協會、歲悅居家長照、統一超商、全聯實業北區營運中心、愛馨居服、孩享趣、屈臣氏、好時光、聯合醫院忠孝院區、和德昌（麥當勞）、碩穎居家長照、誠實居家長照、佳愛居家長照、松泰居家長照、彩宸生活事業、傳家寶居家長照、鼎王國際餐飲、煒盛環科、馨瀅居家長照、鬍鬚張，共計28家企業。

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