澎湖海洋知識PK賽將軍國小陳立翔封王 風櫃國小陳柔吟封后

海洋知識PK賽，由將軍國小陳立翔勇奪海洋知識王。（風櫃國小提供）

第5屆澎湖縣海洋知識PK賽今（25）日在澎湖魚市場舉行，17所學校共207人報名初賽，取前20名進入最後決賽，經過激烈競爭，將軍國小陳立翔勇奪海洋知識王寶座，風櫃國小陳柔吟封后，取得總成績第2名、女子第1名冠軍。

魚市場賽場氣氛熱烈、活力滿滿！看著大小朋友在歡笑中學習海洋知識，專注與投入，讓人感動，這不只是腦力競賽，更是結合行動力與觀察力的精彩挑戰。今年題目橫跨天文與海洋，兼具在地文化與環境素養，挑戰性十足。

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題目包括澎湖在地記憶，聽過哪些與海產相關的在地俗諺海洋生態達人：如何分辨鸚哥魚科與隆頭魚科？海參外觀藏著哪些祕密？潮間帶常見的「珠螺」你認識嗎？頭足類大哉問：烏賊、小卷與章魚的外觀差異在哪裡？地質小考察：玄武岩、安山岩、花崗岩，哪一種是海底岩漿遇海水冷卻形成的火成岩？愛護地球行動：溫室氣體增加對海洋造成哪些影響？

今年亮點加入遊客同樂，傳遞海島生命力，特別加入遊客參與環節，透過趣味的 海洋知識Q&A，讓旅人不只是走訪景點，更能深入認識澎湖的海洋文化與生態。當遊客與在地學生一同交流、激盪想法，那份跨越地域的學習與連結，正是最動人海島風景。

風櫃國小校長林妍伶說，海洋知識PK賽，原本是紙本測驗，改為實境比賽已經第5年。

今年線上初賽4月7日舉辦，各校報名學生都在學校上網站線上答題。

澎湖魚市場設置闖關關卡，實境展開海洋知識王挑戰。（風櫃國小提供）

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